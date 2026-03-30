Πακιστάν: Ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν ενώ συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί

Το Πακιστάν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι σύντομα θα φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αν και δεν υπήρξε άμεση ανακοίνωση από την Ουάσινγκτον ή την Τεχεράνη, και δεν ήταν σαφές εάν οι συνομιλίες για τον πόλεμο που διήρκεσε έναν μήνα θα είναι άμεσες ή έμμεσες.

«Το Πακιστάν είναι πολύ χαρούμενο που τόσο το Ιράν όσο και οι ΗΠΑ εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στο Πακιστάν για τη διευκόλυνση των συνομιλιών. Θα είναι τιμή του Πακιστάν να φιλοξενήσει και να διευκολύνει ουσιαστικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ σε ομιλία του μετά τη συνάντηση κορυφαίων διπλωματών από την Τουρκία, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία στο Ισλαμαμπάντ. Αναμένεται να συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν δεν απάντησε σε ερωτήσεις. Το Ισλαμαμπάντ έχει αναδειχθεί ως μεσολαβητής, έχοντας σχετικά καλές σχέσεις με την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη. Πακιστανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η δημόσια προσπάθειά τους έρχεται μετά από εβδομάδες ήσυχης διπλωματίας.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, απέρριψε τις συνομιλίες στο Πακιστάν ως προκάλυμμα μετά την άφιξη στη Μέση Ανατολή περίπου 2.500 Αμερικανών πεζοναυτών εκπαιδευμένων σε αμφίβιες αποβάσεις.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι δήλωσε ότι οι συναντήσεις στο Πακιστάν στοχεύουν στην έναρξη ενός «άμεσου διαλόγου» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, οι οποίες έχουν επικοινωνήσει σε μεγάλο βαθμό μέσω μεσολαβητών. Τόσο αυτός ο πόλεμος όσο και ο 12ήμερος πόλεμος του περασμένου έτους ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια γύρων έμμεσων συνομιλιών. Το Πακιστάν δήλωσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών συναντήθηκαν την Κυριακή χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.

Πάντως το Ιράν δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη απάντηση στην πρόταση 15 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, καθώς επιδιώκει διεθνείς εγγυήσεις ότι οι διαπραγματεύσεις δεν αποτελούν τακτική εξαπάτησης, αναφέρει το Channel 12, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο, το Ιράν επιδιώκει να διευρύνει το πλαίσιο ώστε να συμπεριλάβει όχι μόνο τα κράτη του Κόλπου αλλά και πρόσθετους παράγοντες, δηλαδή τη Ρωσία και την Κίνα, κάτι που είναι ένας από τους λόγους για την καθυστέρηση της Τεχεράνης στην επίσημη απάντηση, σύμφωνα με το εβραϊκό δίκτυο.

