Ένταση για τον Πανάγιο Τάφο: Καταγγελίες ΕΕ, απολογία Νετανιάχου και διεθνείς αντιδράσεις

Σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας να εμποδίσει τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον Ναό του Παναγίου Τάφου την Κυριακή των Βαΐων, με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας να κάνει λόγο για παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας, ενώ η ισραηλινή πλευρά αποδίδει την κίνηση σε λόγους ασφαλείας.

Καταγγελία από την ΕΕ για παραβίαση θρησκευτικής ελευθερίας

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κατήγγειλε την «παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας», μετά την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας να απαγορεύσει στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων την είσοδο στον Ναό του Παναγίου Τάφου για τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

«Η απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας να απαγορεύσει στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων την είσοδο στον ναό του Παναγίου Τάφου την Κυριακή των Βαΐων συνιστά παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας και των μακροχρόνιων προστασιών που περιβάλλουν τους αγίους τόπους», δήλωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η θρησκευτική ελευθερία στην Ιερουσαλήμ πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως, ανεξαιρέτως, για όλες τις θρησκείες», υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας του πολυθρησκευτικού χαρακτήρα της πόλης.

Απολογία Νετανιάχου: «Δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση»

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου απολογήθηκε για την απόφαση της αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι ελήφθη αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας.

Σε ανακοίνωση του γραφείου του αναφέρεται ότι η απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο δεν είχε καμία κακόβουλη πρόθεση, αλλά υπαγορεύτηκε από την ανάγκη προστασίας των πιστών και των θρησκευτικών ηγετών.

Όπως επισημαίνεται, «τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει επανειλημμένα στοχεύσει με βαλλιστικούς πυραύλους τους ιερούς τόπους και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ», ενώ σε ένα περιστατικό θραύσματα πυραύλων έπεσαν λίγα μέτρα από την Εκκλησία του Παναγίου Τάφου.

Για τον λόγο αυτό, το Ισραήλ ζήτησε προσωρινά από τους πιστούς όλων των θρησκειών να μην προσέρχονται στους ιερούς τόπους της Παλιάς Πόλης, με στόχο την προστασία τους.

Το περιστατικό με τον Πατριάρχη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη, καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, να τελέσει τη λειτουργία στον Πανάγιο Τάφο, λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά του και της συνοδείας του.

Επισημαίνεται ότι, ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας των Καθολικών, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας καταρτίζουν σχέδιο ώστε να επιτραπεί στους εκκλησιαστικούς ηγέτες να τελέσουν τις λειτουργίες τους τις επόμενες ημέρες.

Σχέδιο για τις λειτουργίες και περιορισμοί ασφαλείας

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικού σχεδίου που θα επιτρέψει στους Χριστιανούς ηγέτες να τελέσουν τις λειτουργίες τους στον Ναό του Παναγίου Τάφου.

Σύμφωνα με το NBC, η απόφαση αυτή ήρθε ως απάντηση στις έντονες διεθνείς αντιδράσεις που προκάλεσε η παρεμπόδιση του Πατριάρχη.

Οι ισραηλινές Αρχές τονίζουν ότι οι περιορισμοί είναι προσωρινοί και σχετίζονται με τις συνεχιζόμενες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν που στοχεύουν την Ιερουσαλήμ.

Η κυβέρνηση επανέλαβε μέσω του X ότι δεν υπάρχει κακόβουλη πρόθεση, αλλά ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας, σημειώνοντας ότι σε πρόσφατο χτύπημα θραύσματα πυραύλων έπεσαν σε μικρή απόσταση από τον Ναό.

Διεθνείς αντιδράσεις και πιέσεις

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Ευρώπη και το Βατικανό.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έκανε λόγο για «προσβολή προς τους πιστούς», ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την απόφαση «παραβίαση του καθεστώτος των ιερών τόπων».

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ εξέφρασε τη στήριξή του στους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, ενώ η Ιταλία κάλεσε τον πρεσβευτή του Ισραήλ για εξηγήσεις.

Το Λατινικό Πατριαρχείο χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρό προηγούμενο που αγνοεί τις ευαισθησίες δισεκατομμυρίων ανθρώπων», ενώ η γερμανική πρεσβεία και η Αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογράμμισαν ότι η θρησκευτική ελευθερία πρέπει να παραμείνει αδιαπραγμάτευτη.

Σχέδιο για το Άγιο Φως – Περιορισμοί και αβεβαιότητα

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν τη δυνατότητα προσκυνήματος για τους εκκλησιαστικούς ηγέτες κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, ενώ εξετάζονται ειδικά μέτρα για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός.

Η τελετή της Αφής στον Πανάγιο Τάφο αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπό αυστηρούς όρους, με ανώτατο όριο παρουσίας τα 50 άτομα εντός του ιερού χώρου.

Ο περιορισμός σχετίζεται τόσο με εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη όσο και με τις γενικότερες συνθήκες ασφαλείας, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη άμεσα προσβάσιμου καταφυγίου σε περίπτωση επίθεσης.

Η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν ειδικές άδειες που θα έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων.

Παρά τις προετοιμασίες, το τοπίο παραμένει ρευστό, με την οριστική απόφαση για το αν η τελετή του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθεί κανονικά να αναμένεται να ανακοινωθεί την Τετάρτη (1/4).

