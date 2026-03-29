Νετανιάχου: «Καμία κακόβουλη πρόθεση στην απαγόρευση εισόδου του Λατίνου Πατριάρχη» – Μακρόν: «Καταδικάζω την απόφαση»

Η ισραηλινή αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Καρδινάλιο Πιτζαμπάλα, να τελέσει τη Λειτουργία στον Ναό του Παναγίου Τάφου, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Όπως ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτηση στο X: «Σήμερα, από ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη, Καρδινάλιο Πιτζαμπάλα, να τελέσει τη Λειτουργία στον Ναό του Παναγίου Τάφου. Δεν υπήρχε απολύτως καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία για την ασφάλειά του».

The Prime Minister's Office:

Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three monotheistic religions in Jerusalem with ballistic missiles. In one strike, missile fragments crashed meters from the Church of the Holy Sepulchre. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 29, 2026

Η άρνηση των αρχών να επιτρέψουν στον Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ να πραγματοποιήσει τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους καθολικούς κύκλους.

Παράλληλα, Γαλλία και Ιταλία ζήτησαν επίσημες εξηγήσεις από την ισραηλινή κυβέρνηση, εκφράζοντας ανησυχία για το περιστατικό και τις επιπτώσεις του στην ελευθερία θρησκευτικής λατρείας στους Αγίους Τόπους.

Στήριξη Μακρόν στον Καθολικό Πατριάρχη: «Καταδικάζω αυτή την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας»

«Προσφέρω την πλήρη στήριξή μου στον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων και στους Χριστιανούς των Αγίων Τόπων, οι οποίοι εμποδίζονται να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Πανάγιο Τάφο», τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε δήλωση του στο Twitter.

Στην συνέχεια, ο ίδιος ανέφερε: «Καταδικάζω αυτή την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας, η οποία προστίθεται στην ανησυχητική αύξηση των παραβιάσεων του καθεστώτος που ισχύει για τους Ιερούς Τόπους της Ιερουσαλήμ.

Η ελεύθερη άσκηση της λατρείας στην Ιερουσαλήμ πρέπει να διασφαλίζεται για όλες τις θρησκείες», καταλήγει σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος.

