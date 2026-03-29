search
ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 19:09
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Νετανιάχου: «Καμία κακόβουλη πρόθεση στην απαγόρευση εισόδου του Λατίνου Πατριάρχη» – Μακρόν: «Καταδικάζω την απόφαση»

netaniaxou 88- new

Η ισραηλινή αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Καρδινάλιο Πιτζαμπάλα, να τελέσει τη Λειτουργία στον Ναό του Παναγίου Τάφου, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Όπως ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτηση στο X: «Σήμερα, από ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη, Καρδινάλιο Πιτζαμπάλα, να τελέσει τη Λειτουργία στον Ναό του Παναγίου Τάφου. Δεν υπήρχε απολύτως καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία για την ασφάλειά του».

Η άρνηση των αρχών να επιτρέψουν στον Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ να πραγματοποιήσει τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους καθολικούς κύκλους.

Παράλληλα, Γαλλία και Ιταλία ζήτησαν επίσημες εξηγήσεις από την ισραηλινή κυβέρνηση, εκφράζοντας ανησυχία για το περιστατικό και τις επιπτώσεις του στην ελευθερία θρησκευτικής λατρείας στους Αγίους Τόπους.

Στήριξη Μακρόν στον Καθολικό Πατριάρχη: «Καταδικάζω αυτή την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας»

«Προσφέρω την πλήρη στήριξή μου στον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων και στους Χριστιανούς των Αγίων Τόπων, οι οποίοι εμποδίζονται να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Πανάγιο Τάφο», τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε δήλωση του στο Twitter.

Στην συνέχεια, ο ίδιος ανέφερε: «Καταδικάζω αυτή την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας, η οποία προστίθεται στην ανησυχητική αύξηση των παραβιάσεων του καθεστώτος που ισχύει για τους Ιερούς Τόπους της Ιερουσαλήμ.

Η ελεύθερη άσκηση της λατρείας στην Ιερουσαλήμ πρέπει να διασφαλίζεται για όλες τις θρησκείες», καταλήγει σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
herzog-netanyahu
netaniaxou 88- new
pasok-kalpi
marinella_ndp_27_09_24
panepistimio-qatar
Δείτε όλες τις ειδήσεις
iisous-nazaret-new
akylas-new
polemos_mesi_anatoli
oikonomou-tsipras111
aeroplanoforo new
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

herzog-netanyahu
netaniaxou 88- new
pasok-kalpi
1 / 3