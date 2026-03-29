Εκκενώνονται Αμερικανικά πανεπιστήμια στο Κατάρ – Ειδοποίηση για χτύπημα του Ιράν

Πανεπιστήμια των ΗΠΑ στο Κατάρ κλείνουν προσωρινά και συνεχίζουν εξ αποστάσεως μετά από προειδοποίηση αντιποίνων των Φρουρών της Επανάστασης.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από το Ιρανικό Ραδιοτηλεοπτικό Ίδρυμα οι Φρουροί ενημέρωσαν ότι θα χτυπήσουν το Πανεπιστήμιο Northwestern, ως ένα μέρος των αντιποίνων για τα δύο πανεπιστήμια που χτυπήθηκαν σε Τεχεράνη και Ισφαχάν.

Από χθές οι Φρουροί έχουν προειδοποιήσει για χτυπήματα σε πανεπιστήμια και είναι θέμα ωρών να ανταποδώσουν, όπως τουλάχιστον διαρρέει στο Ιράν.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις και ως προληπτικό μέτρο, θα κλείσουμε προσωρινά την πρόσβαση στο κτίριο του NU-Q μέχρι νεωτέρας. Όλες οι διδακτικές, μαθησιακές και διοικητικές λειτουργίες θα συνεχιστούν εξ αποστάσεως, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί» ανέφεραν από το κάμπ, ενώ και η Σχολή Τεχνών του Virginia Commonwealth University στο Κατάρ ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της ότι «λόγω της συνεχιζόμενης κατάστασης στην περιοχή, το πανεπιστήμιο λειτουργεί εξ αποστάσεως και οι εγκαταστάσεις του είναι κλειστές για το κοινό».

Πρόσθεσε ότι πληροφορίες για προγραμματισμένες δραστηριότητες θα κοινοποιηθούν απευθείας στους ενδιαφερόμενους.

Ακόμη, το Carnegie Mellon University στο Κατάρ από την Πέμπτη έχει κλείσει και πραγματοποιεί μαθήματα εξ αποστάσεως, ενώ το Πανεπιστήμιο Georgetown προς το παρόν έχει βάλει προεραιτική παρουσία στις εγκαταστάσεις.

Διαδικτυακά συνεχίζει και το καμπ του Texas A&M University, ενώ το Arkansas State University Qatar και το Weill Cornell Medicine University Qatar δεν είχαν εκδώσει ανακοινώσεις μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής.

Το Ιράν δήλωσε πως τα πανεπιστήμια αποτελούν πλέον «μόνιμους στόχους».

«Οι ανίκανοι κυβερνώντες του Λευκού Οίκου πρέπει να γνωρίζουν ότι από εδώ και στο εξής όλα τα πανεπιστήμια του κατοχικού καθεστώτος και τα αμερικανικά πανεπιστήμια στη Δυτική Ασία θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι, έως ότου πληγούν δύο πανεπιστήμια ως αντίποινα», ανέφερε η Τεχεράνη.

Προσωπικό, καθηγητές και φοιτητές πρέπει να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου από αυτά τα ιδρύματα για λόγους ασφαλείας.

«Αν η αμερικανική κυβέρνηση επιθυμεί να μην στοχοποιηθούν περαιτέρω τα πανεπιστήμιά της στην περιοχή πέρα από τα δύο αντίποινα σε αυτό το στάδιο, πρέπει έως τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (ώρα Τεχεράνης) να καταδικάσει επίσημα τους βομβαρδισμούς πανεπιστημίων μας», ανέφεραν ακόμη οι Φρουροί.

