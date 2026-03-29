Ιερουσαλήμ: Η ισραηλινή αστυνομία απαγόρευσε στον Καθολικό Πατριάρχη την είσοδο στον Πανάγιο Τάφο – Εξηγήσεις ζητά η Ιταλία

Την είσοδο του Καθολικού Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο απαγόρευσε, το πρωί της Κυριακής, η ισραηλινή αστυνομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, για πρώτη φορά εδώ και αιώνες δεν επιτράπηκε στον πατριάρχη της Ιερουσαλήμ, καρδινάλιο Πιερμπαττίστα Πιτζαμπάλα, και στον Φύλακα της Εκκλησίας του Αγίου Τάφου, πατέρα Φραντσέσκο Ιέλπο, να εισέλθουν στην Εκκλησία του Αγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ, προκειμένου να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

Οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες εμποδίστηκαν κατά τη διαδρομή, ενώ προχωρούσαν ιδιωτικά, χωρίς πομπή ή κάποιο στοιχείο τελετουργικής πράξης.

Ως αποτέλεσμα, «για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, εμποδίστηκε στους ηγέτες της Εκκλησίας να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό του Πανάγιου Τάφου και δημιουργεί ένα σοβαρό προηγούμενο, αγνοώντας την ευαισθησία δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που, αυτή την εβδομάδα, στρέφονται προς την Ιερουσαλήμ» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Πανάγιος Τάφος, μαζί με το Δυτικό Τείχος και το Τέμενος Αλ-Άκσα παραμένουν κλειστά για το κοινό από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 λόγω του πολέμου.

Ο Ναός του Πανάγιου Τάφου αποτελεί σημαντικό κέντρο και σημείο αναφοράς της Χριστιανοσύνης. Η φύλαξή του μοιράζεται μεταξύ της Καθολικής, της Ελληνορθόδοξης και της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας.

H Ιταλία καταδικάζει την παρεμπόδιση του καθολικού Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, καταδίκασε τις ενέργειες της ισραηλινής αστυνομίας που εμπόδισαν τον καθολικό Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

Η Μελόνι δήλωσε ότι το περιστατικό αποτελεί «προσβολή όχι μόνο προς τους πιστούς αλλά προς κάθε κοινότητα που σέβεται τη θρησκευτική ελευθερία».

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις σχετικά με το περιστατικό.

Voglio esprimere la mia più sentita solidarietà al Patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo,

È inaccettabile aver loro impedito di entrare nella Chiesa del Santo… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 29, 2026

