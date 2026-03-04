search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 01:55
ΚΟΣΜΟΣ

04.03.2026 23:55

Ιερουσαλήμ: Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος λόγω των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων

04.03.2026 23:55
Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκεται η Ιερουσαλήμ τα τελευταία 24ωρα, καθώς το Ιράν εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις και χτυπήματα με drones, προκαλώντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην πόλη και το κλείσιμο του Πανάγιου Τάφου.

Κλείσιμο του Πανάγιου Τάφου για λόγους ασφαλείας

Οι ισραηλινές αρχές προχώρησαν, μεταξύ άλλων μέτρων, στο σφράγισμα του Πανάγιου Τάφου, του σημαντικότερου χριστιανικού τόπου προσκυνήματος.

Το κλείσιμο αφορά τον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ και αποφασίστηκε στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται τις τελευταίες ώρες, εξαιτίας της έντασης που προκαλούν οι επιθέσεις από το Ιράν.

Αυστηρά μέτρα και απαγόρευση συναθροίσεων

Η απόφαση ελήφθη με βάση τις οδηγίες των ισραηλινών αρχών, οι οποίες έχουν απαγορεύσει τις μαζικές συναθροίσεις.

Το μέτρο συνδέεται με τον αυξημένο κίνδυνο πυραυλικών επιθέσεων και πιθανών αντιποίνων από την Τεχεράνη, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρχές ασφαλείας στην περιοχή.

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

