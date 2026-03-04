Ιερουσαλήμ: Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος λόγω των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκεται η Ιερουσαλήμ τα τελευταία 24ωρα, καθώς το Ιράν εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις και χτυπήματα με drones, προκαλώντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην πόλη και το κλείσιμο του Πανάγιου Τάφου.

Κλείσιμο του Πανάγιου Τάφου για λόγους ασφαλείας

Οι ισραηλινές αρχές προχώρησαν, μεταξύ άλλων μέτρων, στο σφράγισμα του Πανάγιου Τάφου, του σημαντικότερου χριστιανικού τόπου προσκυνήματος.

Το κλείσιμο αφορά τον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ και αποφασίστηκε στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται τις τελευταίες ώρες, εξαιτίας της έντασης που προκαλούν οι επιθέσεις από το Ιράν.

Αυστηρά μέτρα και απαγόρευση συναθροίσεων

Η απόφαση ελήφθη με βάση τις οδηγίες των ισραηλινών αρχών, οι οποίες έχουν απαγορεύσει τις μαζικές συναθροίσεις.

Το μέτρο συνδέεται με τον αυξημένο κίνδυνο πυραυλικών επιθέσεων και πιθανών αντιποίνων από την Τεχεράνη, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρχές ασφαλείας στην περιοχή.

