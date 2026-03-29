Σαουδική Αραβία: Το Ιράν κατέστρεψε αμερικανικό Awacs 300 εκατ. δολ. σε στρατιωτική βάση (Video)

Tην πρώτη επιβεβαιωμένη πολεμική απώλεια αεροσκάφους έγκαιρης προειδοποίησης τύπου E-3 Sentry από ιρανικό πυραυλικό πλήγμα, σε στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία, κατέγραψαν οι ΗΠΑ.

Άτομο, που έχει γνώση των επιχειρήσεων ανέφερε πως η επίθεση σημειώθηκε στην αεροπορική βάση Prince Sultan τις τελευταίες ημέρες. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε αρκετά στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ καταστράφηκε ολοσχερώς το συγκεκριμένο AWACS, αξίας περίπου 300 εκατ. δολαρίων.

🚨🇮🇷🇺🇸Iran blasts US $700 million spy plane at Saudi air base



Iranian strike slammed Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia, with images appearing to show a US E-3 AWACS hit.



The E-3 AWACS is a flying radar and airborne command hub tracking threats and directing US air ops. pic.twitter.com/CEZRvAz0qc — Sputnik India (@Sputnik_India) March 29, 2026

Φωτογραφίες που δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί δείχνουν το πίσω τμήμα του αεροσκάφους να έχει αποκοπεί, καθιστώντας το μη επιχειρησιακό.

Το E-3 Sentry, γνωστό και ως AWACS, χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό απειλών σε μεγάλες αποστάσεις, αλλά και για τον συντονισμό μαχητικών αεροσκαφών, χάρη στο περιστρεφόμενο ραντάρ που διαθέτει πάνω από την άτρακτο.

Πρώην αξιωματικός της Βασιλικής Αεροπορίας της Αυστραλίας, μιλώντας στο Bloomberg, έκανε λόγο για «μεγάλο πλήγμα». Ο Πίτερ Λέιτον υπογράμμισε πως μεγάλα και κρίσιμα αεροσκάφη παραμένουν ευάλωτα όταν βρίσκονται στο έδαφος, παρά τα μέτρα προστασίας.

