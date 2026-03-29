Σαουδική Αραβία: Το Ιράν κατέστρεψε αμερικανικό Awacs 300 εκατ. δολ. σε στρατιωτική βάση (Video)

Tην πρώτη επιβεβαιωμένη πολεμική απώλεια αεροσκάφους έγκαιρης προειδοποίησης τύπου E-3 Sentry από ιρανικό πυραυλικό πλήγμα, σε στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία, κατέγραψαν οι ΗΠΑ.

Άτομο, που έχει γνώση των επιχειρήσεων ανέφερε πως η επίθεση σημειώθηκε στην αεροπορική βάση Prince Sultan τις τελευταίες ημέρες. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε αρκετά στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ καταστράφηκε ολοσχερώς το συγκεκριμένο AWACS, αξίας περίπου 300 εκατ. δολαρίων.

Φωτογραφίες που δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί δείχνουν το πίσω τμήμα του αεροσκάφους να έχει αποκοπεί, καθιστώντας το μη επιχειρησιακό.

Το E-3 Sentry, γνωστό και ως AWACS, χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό απειλών σε μεγάλες αποστάσεις, αλλά και για τον συντονισμό μαχητικών αεροσκαφών, χάρη στο περιστρεφόμενο ραντάρ που διαθέτει πάνω από την άτρακτο.

Πρώην αξιωματικός της Βασιλικής Αεροπορίας της Αυστραλίας, μιλώντας στο Bloomberg, έκανε λόγο για «μεγάλο πλήγμα». Ο Πίτερ Λέιτον υπογράμμισε πως μεγάλα και κρίσιμα αεροσκάφη παραμένουν ευάλωτα όταν βρίσκονται στο έδαφος, παρά τα μέτρα προστασίας.

