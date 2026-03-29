Στην Κύπρο η Μαρία Καρυστιανού για την εκδήλωση «Η Φωνή της Μητέρας – Γιατί η φροντίδα είναι η κοινή μας γλώσσα»

Μέσα σε φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα έφτασε στην Κύπρο η Μαρία Καρυστιανού, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο της εκδήλωσης «Η Φωνή της Μητέρας – Γιατί η φροντίδα είναι η κοινή μας γλώσσα».

Η Μαρία Καρυστιανού, η μάνα που έγινε σύμβολο αγώνα και ελπίδας για δικαιοσύνη μετά το έγκλημα στα Τέμπη όπου έχασαν άδικα τη ζωή τους 57 άνθρωποι, ανάμεσα τους και η κόρη της Μάρθη, θα είναι η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 16:00, στη Δημοσιογραφική Εστία Κύπρου, στη Λευκωσία.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν η κα Χαρίτα Μάντολες, μάνα σύμβολο των αγνοούμενων της τουρκικής εισβολής του ’74 και η κα Ανδριάνα Νικολάου που επί πολλά χρόνια ζητά δικαίωση για το θάνατο του γιού της. Επίσης, θα συμμετέχουν μητέρες από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Σιέρα Λεόνε και αλλού.

Οι συμμετέχουσες θα μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες του πόνου, της απώλειας, της μνήμης αλλά και της ελπίδας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της μητέρας ως γέφυρας διαλόγου και ειρήνης σε έναν κόσμο που βιώνει την εγκληματική αδιαφορία, τη σύγκρουση και τον διχασμό.

«Η Φωνή της Μητέρας» φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα διεθνές δίκτυο μητέρων, ερευνητών, καλλιτεχνών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για την ειρήνη, τη μνήμη και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

