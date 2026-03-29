Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων ετοιμάζονται οι ΗΠΑ» – Τελεσίγραφο ως τη Δευτέρα από το Ιράν για τα αμερικανικά πανεπιστήμια, όλες οι εξελίξεις

Νέα δεδομένα δημιουργεί η είσοδος των Χούθι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ένα μήνα μετά την έναρξη των συγκρούσεων, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να υποστηρίζει πως ο Τραμπ σχεδιάζει να συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν για «λίγο ακόμα» και την Washington Post να μεταδίδει πως το Πεντάγωνο ετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων, επικαλούμενη πληροφορίες αμερικανούς αξιωματούχους.

Την ώρα που τα αντιφατικά μηνύματα συνεχίζονται, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απειλούν να στοχοποιήσουν αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, καταγγέλλοντας καταστροφικές επιθέσεις σε δύο πανεπιστήμια της Τεχεράνης.

«Εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει τα πανεπιστήμιά της στην περιοχή να είναι απαλλαγμένα από αντίποινα πρέπει να καταδικάσει τον βομβαρδισμό των πανεπιστημίων με επίσημη δήλωση έως τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου, ώρα Τεχεράνης», αναφέρει στο τελεσίγραφό τους.

Ισχυρές εκρήξεις το πρωί στην Τεχεράνη

Το πρωί της Κυριακής δυο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν περί τις 07:20 (σ.σ. τοπική ώρα· 06:50 ώρα Ελλάδας), ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ιρανική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρούσε στον βορειοανατολικό τομέα της πόλης.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διαβεβαίωσαν χθες Σάββατο ότι οι δυνατότητες του Ιράν να παράγει όπλα θα έχουν «καταστραφεί» κατά το μεγαλύτερο μέρος τους «μέσα σε μερικές ημέρες».

Εντείνει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ η Χεζμπολάχ

Στο μεταξύ, οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούν συνεχώς στο βόρειο Ισραήλ, καθώς η Χεζμπολάχ εντείνει τις επιθέσεις της, αυξάνοντας την πίεση στα σύνορα με τον Λίβανο.

Οι προειδοποιήσεις για πυραύλους συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου και τις πρώτες ώρες της Κυριακής. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μέσα στην τελευταία ώρα εντοπίστηκε πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν με στόχο το νότιο Ισραήλ.

Σειρήνες ήχησαν στις περιοχές του Νεγκέβ και της Νεκράς Θάλασσας, πριν οι αρχές ανακοινώσουν ότι το βλήμα αναχαιτίστηκε. Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και νωρίτερα, με ακόμη έναν πύραυλο από το Ιράν να αναχαιτίζεται επιτυχώς.

Η Χεζμπολάχ εξέδωσε σειρά ανακοινώσεων, με τις οποίες αναλαμβάνει την ευθύνη για τις επιθέσεις.

Την ίδια στιγμή, με τους αντάρτες Χούθι να έχουν ανοίξει ένα τρίτο μέτωπο από την Υεμένη, η ισραηλινή αεράμυνα καλείται να διαχειριστεί απειλές και από τον νότο.

Το κύριο βάρος των συγκρούσεων παραμένει στα βόρεια σύνορα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν τη χερσαία επιχείρηση στο νότιο Λίβανο, εμπλεκόμενες σε ολοένα και πιο σφοδρές μάχες με μαχητές της Χεζμπολάχ.

Οι κάτοικοι σε παραμεθόριες περιοχές δέχονται διαρκείς προειδοποιήσεις να μεταβούν σε καταφύγια, καθώς ρουκέτες εκτοξεύονται από την άλλη πλευρά των συνόρων. Σύμφωνα με απολογισμό των ισραηλινών αρχών το βράδυ του Σαββάτου, περίπου 250 ρουκέτες και βλήματα διαφόρων τύπων εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ προς στόχους στο νότιο Λίβανο και εντός ισραηλινού εδάφους, καταδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης.

IDF: 22χρονος στρατιώτης σκοτώθηκε στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης έπεσε νεκρός “στη μάχη” στον νότιο Λίβανο, ο οποίος είναι ο πέμπτος που σκοτώνεται από τότε που ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες με το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

«Ο λοχίας Μοσέ Γιτζχάκ Χακόχεν Κατς, 22 ετών, από το Νιου Χέιβεν, του Κονέτικατ, στρατιώτης του 890ου τάγματος της ταξιαρχίας αλεξιπτωτιστών, έπεσε νεκρός στη μάχη στον νότιο Λίβανο», σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, όπου αναφέρεται ότι αυτός σκοτώθηκε χθες, Σάββατο.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ακόμη ένα κύμα επιθέσεων σε διάφορες περιοχές του Ιράν.

Σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι τα πλήγματα στόχευσαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παραγωγής όπλων, καθώς και συστήματα αεράμυνας.

✈️🎯STRUCK: Infrastructure of the Iranian terror regime in the heart of Tehran, during a wide-scale wave of strikes



Among the sites struck:

• Dozens of weapons storage and production sites

• Several temporary command centers were dismantled, including commanders who were…

Σύμφωνα με αναφορές, πρόκειται για μία ακόμη φάση της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης κατά ιρανικών υποδομών.

Όπως έγινε γνωστό ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν από αμερικανοϊσραηλινή επίθεση σε κατοικημένη περιοχή χωριού κοντά στην ιρανική πόλη Σαφτ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το Ισραήλ διαβεβαιώνει πως η στρατιωτική βιομηχανία του Ιράν θα έχει καταστραφεί εντός «ημερών»

Μέσα στις επόμενες ημέρες ο ισραηλινός στρατός εννοεί να «ολοκληρώσει τις επιθέσεις του εναντίον όλων των συνιστωσών-κλειδιών της στρατιωτικής βιομηχανίας» του Ιράν, τόνισε ο εκπρόσωπός του Έφι Ντεφρίν, το βράδυ του Σαββάτου, μιλώντας στον Τύπο.

«Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καταστρέψει τις περισσότερες δυνατότητές τους ως προς την παραγωγή στρατιωτικού υλικού», συνέχισε.

«Το καθεστώς θα χρειαστεί πολύ καιρό για τις ανοικοδομήσει», συμπλήρωσε.

Αφότου άρχισε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βάζει συστηματικά στο στόχαστρο τη στρατιωτική βιομηχανία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υπολογίζουν ότι έχουν πλήξει ήδη το 70% των εγκαταστάσεων-κλειδιών της ιρανικής βιομηχανίας όπλων και θεωρούν πως πλησιάζουν στο να πλήξουν το 90%, κατά χθεσινό δημοσίευμα της Times of Israel.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο εγκαταστάσεις της στρατιωτικής βιομηχανίας του Ιράν, ανάμεσά τους τα κεντρικά γραφεία του λεγόμενου οργανισμού βιομηχανιών ναυτικού, που είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη και τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων, πάντα σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή

Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν να βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο περί καταστροφής δυο ιρανικών πανεπιστημίων στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Isfahan University of Technology and the University of Science and Technology in Tehran are just two among many universities and research centers deliberately attacked by the aggressors during the past 30 days of their illegal war on the Iranian nation.

In fact, the… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 28, 2026

«Αν η αμερικάνικη κυβέρνηση θέλει τα πανεπιστήμιά της στην περιοχή να μην υποστούν αντίποινα (…) πρέπει να καταδικάσει τον βομβαρδισμό των πανεπιστημίων με επίσημη ανακοίνωσή της ως το μεσημέρι της Δευτέρας 30ής Μαρτίου», διεμήνυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους στην οποία αναφέρθηκαν ιρανικά ΜΜΕ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, συνέστησαν «στους εργαζόμενους, στους καθηγητές και στους φοιτητές των αμερικανικών πανεπιστημίων της περιοχής να απομακρυνθούν ένα χιλιόμετρο» από τις πανεπιστημιουπόλεις, διότι αυτές οι τελευταίες μπορεί να γίνουν στόχοι.

🇮🇷 The IRGC has warned American academic institutions across the Middle East are now targets for retaliation following US-Israeli strikes on Iranian universities.



Deadline: Noon Tehran time, Monday March 30.

The targets:



🇶🇦 QATAR

▪️ Carnegie Mellon University

▪️ Georgetown…

Αρκετά αμερικανικά πανεπιστήμια διαθέτουν πανεπιστημιουπόλεις σε κράτη του Κόλπου, για παράδειγμα το Texas A&M, στο Κατάρ, ή το NYU (New York University), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στους βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη χτυπήθηκε ιδίως το πανεπιστήμιο επιστήμης και τεχνολογίας, στο βορειοανατολικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να υποστούν εκτεταμένες ζημιές οι εγκαταστάσεις του, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

ΗΑΕ: Στόχος πυραύλων και drones

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν εκ νέου τις πρώτες πρωινές ώρες στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας των ΗΑΕ επιχειρούν εντατικά» για να αντιμετωπίσουν «τις απειλές» που εγείρονται εξαιτίας «πυραύλων και drones», σημείωσε η πηγή αυτή μέσω X.

Μπαχρέιν: Βιομηχανία αλουμινίου έγινε στόχος επίθεσης, δυο τραυματίες

Επίθεση εναντίον του εργοστασίου της Aluminium Bahrain (ALBA) αποδιδόμενη στο Ιράν είχε αποτέλεσμα δυο εργαζόμενοι να τραυματιστούν ελαφρά χθες Σάββατο, επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο μεταλλουργικός όμιλος με δελτίο Τύπου του στο οποίο αναφέρθηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων BNA.

Η εταιρεία «επιβεβαιώνει ότι δυο εργαζόμενοι υπέστησαν ελαφριά τραύματα», αναφέρει η ανακοίνωση, που προσθέτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «αποτίμηση του εύρους των ζημιών στις εγκαταστάσεις» της βιομηχανίας.

Τη 15η Μαρτίου, η ALBA ανακοίνωσε μείωση κατά 19% των παραγωγικών δυνατοτήτων της στο χυτήριο αλουμινίου της, το οποίο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα στον κόσμο, εξαιτίας των προβλημάτων «στον εφοδιασμό» και στις «θαλάσσιες μεταφορές» μέσω του στενού του Χορμούζ, που έχει κλείσει το Ιράν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου.

Το Κουβέιτ στόχος «εχθρικών επιθέσεων

Το Κουβέιτ έγινε για ακόμη μια φορά τις πρώτες πρωινές ώρες στόχος «εχθρικών πυραύλων και drones», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του εμιράτου.

The Kuwaiti Armed Forces say several Iranian drones hit Kuwait International Airport, causing significant damage to the radar system and a large fire at the Airport's fuel tanks

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή τη στιγμή επιθέσεις του εχθρού που διεξάγονται με πυραύλους και drones», ανέφερε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων μέσω X, προσθέτοντας πως οι όποιες εκρήξεις ακούγονται οφείλονται στις «αναχαιτίσεις» σε εξέλιξη.

Εκρήξεις και στο Ντουμπάι

Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι.

Η Αρχές του Εμιράτου έκαναν λόγο για «επιτυχημένες» επιχειρήσεις αναχαίτισης από την αεράμυνα.

Washington Post: Σχέδια για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν

Το Πεντάγωνο προετοιμάζει σχέδια για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος Τραμπ αποφασίσει να κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post.

Η απόφαση, για μια νέα φάση του πολέμου, αν τελικά ληφθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να αποβεί επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία θα εκτεθούν σε πολλούς περισσότερους κινδύνους από σήμερα, όπως τα ιρανικά drone και τους πυραύλους, ακόμη και τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση δεν θα συνιστούσε πλήρη εισβολή, σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα, αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιδρομές από δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και πεζικό.

Για την ώρα δεν ήταν σαφές εάν ο Τραμπ θα εγκρίνει όλα, μερικά ή τελικά κανένα από τα σχέδια του Πενταγώνου.

Στο μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα την άφιξη του πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων Tripoli στη Μέση Ανατολή με μονάδα ταχείας αντίδρασης περίπου 2.500 πεζοναυτών, που αναλαμβάνουν αμφίβιες επιχειρήσεις που απαιτούν κινήσεις από πλοίο σε ακτή, συμπεριλαμβανομένων επιδρομών και εφόδων.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about…

