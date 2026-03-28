Ισραήλ: Επεισόδια και συλλήψεις σε διαδηλώσεις ενάντια στον πόλεμο με το Ιράν (Video)

Τουλάχιστον 18 άτομα συνελήφθησαν μετά απο επεισόδια στην διάρκεια των διαδηλώσεων που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου (28/03) κατά του πολέμου με το Ιράν, σε μεγάλες πόλεις του Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της χώρας.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 13 διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ και πέντε στη Χάιφα. Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται επίσης στην Ιερουσαλήμ και τη Μπιρσίβα.

Οι διαδηλώσεις σηματοδοτούν την πρώτη φορά που αντικυβερνητικές ομάδες συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες κατά του συνεχιζόμενου πολέμου. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων των συγκρούσεων, τέτοιες διαδηλώσεις οργανώθηκαν και συμμετείχαν σχεδόν εξ ολοκλήρου αριστεροί ακτιβιστές.

המשטרה מפנה בכוח מפגינים נגד המלחמה בתל אביב.

צילום: יאיר פולדש pic.twitter.com/jCnRw0rtcH — הארץ חדשות (@haaretznewsvid) March 28, 2026

Στη διαμαρτυρία στη Χάιφα, στην οποία συμμετείχαν περίπου 100 άτομα, διαδηλωτές κυματίζουν ισραηλινές σημαίες ενώ φωνάζουν συνθήματα κατά των συνεχιζόμενων συγκρούσεων. Ένας διαδηλωτής κρατούσε μια πινακίδα που έγραφε: «Εκατομμύρια παιδιά μεγαλώνουν σε καταφύγια».

Μερικοί συμμετέχοντες κινήθηκαν για να μπλοκάρουν έναν δρόμο, λέει η αστυνομία, γεγονός που οδήγησε τον διοικητή που βρισκόταν στο σημείο να κηρύξει τη συγκέντρωση παράνομη.

Η αστυνομία της Χάιφα αναφέρει ότι συνέλαβε παραβάτες, αν και τουλάχιστον δύο από τους συλληφθέντες δεν φαινόταν να εμποδίζουν την κυκλοφορία κατά τη στιγμή της σύλληψής τους, όπως φαίνεται σε πλάνα από τη διαμαρτυρία.

Israeli Police forcibly dispersing hundreds of protesters in Rabin Square at a massive anti-war demonstration, the largest one yet, after all previous ones were also broken up.



Dozens of foreign media present, but very few Israeli.



pic.twitter.com/kH3WGuSbDt March 28, 2026

Η αστυνομία διέλυσε μια παρόμοια διαδήλωση στην πλατεία Χαμπίμα του Τελ Αβίβ, αφού κρίθηκε παράνομη, υπό το πρίσμα των κανονισμών της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου για την περίοδο του πολέμου, οι οποίοι περιορίζουν τις δημόσιες συγκεντρώσεις σε εξωτερικούς χώρους σε 50 άτομα.

«Κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης της κατάστασης που πραγματοποιήθηκε επί τόπου με έναν εκπρόσωπο της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου… διευκρινίστηκε ότι υπήρχε πραγματικός κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή και κατά συνέπεια, ο διοικητής της αστυνομίας του Yarkon [περιφέρειας] Tzachi Sharabi διέταξε τη διάλυση της συγκέντρωσης», αναφέρει η αστυνομία.

Μετά το τέλος της διαδήλωσης στο Τελ Αβίβ, η Συνοριακή Αστυνομία εθεάθη να σπρώχνει βίαια τους συμμετέχοντες που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο. Οι αστυνομικοί ακολουθούν τη μικρή ομάδα και τους φωνάζουν επανειλημμένα να «προχωρήσουν».

Διαβάστε επίσης:

