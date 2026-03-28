Ισραήλ: Τουλάχιστον 11 τραυματίες από πρόσκρουση ιρανικού πυραύλου στην Εσθαόλ

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα κατά την άμεση πρόσκρουση ιρανικού πυραύλου που έπεσε στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσαν η υπηρεσία πρώτων βοηθειών και ο στρατός.

Ιρανικός πύραυλος έπεσε το απόγευμα σε κατοικημένη περιοχή του χωριού Εσθαόλ, κοντά στο Μπέιτ Σεμές, όπου εννέα άνθρωποι, εκ των οποίων τέσσερις ανήλικοι, είχαν σκοτωθεί τις πρώτες ημέρες του πολέμου από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.

Πρόκειται για «άμεση πρόσκρουση» δήλωσε ο ισραηλινός στρατός στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, διευκρίνισε ότι έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν «από θραύσματα και το ωστικό κύμα».

