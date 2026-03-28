Μέση Ανατολή: Έφτασε στην περιοχή το αμφίβιο USS Tripoli με πάνω από 2.500 Αμερικανούς πεζοναύτες

Ένα πλοίο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού που μεταφέρει περίπου 2.500 πεζοναύτες έφτασε στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Το USS Tripoli, ένα αμφίβιο πλοίο εφόδου, καθώς και τα στοιχεία της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών που βρίσκονται σε αυτό, έχουν βάση στην Ιαπωνία. Διεξήγαγαν ασκήσεις στην περιοχή γύρω από την Ταϊβάν όταν παραγγέλθηκε στη Μέση Ανατολή πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι εκτός από τους Πεζοναύτες, το ίδιο πλοίο φέρνει επίσης μεταγωγικά και μαχητικά αεροσκάφη κρούσης, καθώς και αμφίβια μέσα εφόδου στην περιοχή.

Το USS Boxer και δύο άλλα πλοία, μαζί με μια άλλη Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, έχουν επίσης παραγγελθεί στην περιοχή από το Σαν Ντιέγκο.

