Βανς: Οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από το Ιράν «σύντομα» και οι τιμές της βενζίνης θα ξαναπέσουν (Video)

«Για λίγο ακόμα» σχεδιάζει να συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά με τα λεγόμενα του Τζέι Ντι Βανς.

Όπως ανέφερε, σε συνέντευξή του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ η χώρα του έχει πετύχει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών της στόχων.

«Ο πρόεδρος θα συνεχίσει για λίγο ακόμα, ώστε να διασφαλίσει ότι, μόλις αποχωρήσουμε, δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνουμε αυτό για πολύ καιρό», είπε ο Βανς. «Πρέπει να τους εξουδετερώσουμε (σ.σ. την ιρανική κυβέρνηση) και αυτός είναι ο σκοπός μας».

JD Vance on Iran:



We are not interested in being in Iran a year down the road, two years down the road.



We are taking care of business, we are going to be out of there soon, and gas prices will come back down.



— Clash Report (@clashreport) March 28, 2026

Ο Βανς παραδέχτηκε ότι οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, αλλά είπε ότι θα μειωθούν σύντομα. «Φροντίζουμε τις υποθέσεις μας, θα φύγουμε από εκεί σύντομα και οι τιμές της βενζίνης θα ξαναπέσουν», ανέφερε.

