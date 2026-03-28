ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 17:54
Βανς: Οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από το Ιράν «σύντομα» και οι τιμές της βενζίνης θα ξαναπέσουν (Video)

«Για λίγο ακόμα» σχεδιάζει να συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά με τα λεγόμενα του Τζέι Ντι Βανς.

Όπως ανέφερε, σε συνέντευξή του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ η χώρα του έχει πετύχει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών της στόχων.

«Ο πρόεδρος θα συνεχίσει για λίγο ακόμα, ώστε να διασφαλίσει ότι, μόλις αποχωρήσουμε, δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνουμε αυτό για πολύ καιρό», είπε ο Βανς. «Πρέπει να τους εξουδετερώσουμε (σ.σ. την ιρανική κυβέρνηση) και αυτός είναι ο σκοπός μας».

Ο Βανς παραδέχτηκε ότι οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, αλλά είπε ότι θα μειωθούν σύντομα. «Φροντίζουμε τις υποθέσεις μας, θα φύγουμε από εκεί σύντομα και οι τιμές της βενζίνης θα ξαναπέσουν», ανέφερε.

Χούθι: Ποιοι είναι οι αντάρτες της Υεμένης – Η σχέση με το Ιράν και ο ρόλος τους στις θαλάσσιες οδούς

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έξαλλος ο Μερτς με τον Τραμπ – «Αν θέλετε να βοηθήσουμε, τότε παρακαλώ ρωτήστε μας εκ των προτέρων»

Ουκρανία: Διαψεύδει ότι το Ιράν κατέστρεψε αποθήκη anti-drones συστημάτων στα ΗΑΕ

