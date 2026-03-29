Ιταλία: Κινηματογραφική ληστεία στην Πάρμα – Έκλεψαν πίνακες των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς από τη Βίλα Μανιάνι

Μια κινηματογραφική κλοπή πινάκων σημειώθηκε, όπως έγινε γνωστό την Κυριακή (29/3), στην έδρα του ιδρύματος Magnani Rocca στην επαρχία της Πάρμας, στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση στην Ιταλία (RAI), μία συμμορία κουκουλοφόρων κατάφερε να εισβάλει στη Βίλα Μανιάνι στο Μαμιάνο ντι Τραβερσέτολο, παραβιάζοντας μια κεντρική είσοδο του κτιρίου και αφαιρώντας τρία παγκόσμιας εμβέλειας αριστουργήματα των Πιερ Ογκίστ Ρενουάρ, Πολ Σεζάν και Ανρί Ματίς. Οι δράστες έδρασαν με μεγάλη ταχύτητα και στόχευσαν έργα τεράστιας καλλιτεχνικής και οικονομικής αξίας, προκαλώντας σοκ στον χώρο της τέχνης.

Ποιοι πίνακες εκλάπησαν

Οι ληστές δεν περιορίστηκαν μόνο στον πίνακα «Les Poissons» του Ρενουάρ, όπως είχε γίνει γνωστό κατά τις πρώτες ώρες, αλλά άρπαξαν ακόμα δύο πολύτιμα έργα. Πρόκειται για τη δημιουργία «Natura morta con ciliegie» που φιλοτέχνησε ο Πολ Σεζάν το 1890 και το «Odalisca sulla terrazza», μια ακουατίντα σε χαρτί, του Ανρί Ματίς, από το 1922. Τα συγκεκριμένα έργα φυλάσσονταν στην αίθουσα των Γάλλων, η οποία βρίσκεται στον επάνω όροφο του μουσείου.

Το «Les Poissons» αποτελεί μια σπάνια ελαιογραφία σε καμβά, η αξία της οποίας εκτιμάται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Επισημαίνεται ότι το έργο δημιουργήθηκε από τον ιμπρεσιονιστή Πιερ Ογκίστ Ρενουάρ, το 1917, και είναι ένα από τα ελάχιστα δείγματα της δουλειάς του καλλιτέχνη που εκτίθενται σε μόνιμη συλλογή στην Ιταλία.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Πάντως, οι κακοποιοί παραβίασαν μια πόρτα της Βίλα Μανιάνι και κατάφεραν να αποσπάσουν τους τρεις πίνακες, ανάμεσα στους οποίους και το έργο της καλλιτεχνικής ωριμότητας του Πιερ ΟγκίστΡενουάρ. Στην ίδια γκαλερί βρίσκεται και ένας ακόμη πίνακας του ίδιου δημιουργού, με τίτλο «Paysage de Cagnes». Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος για τα έργα αυτά, «η φύση πρωταγωνιστεί, οι μορφές χάνουν κάθε ίχνος περιγράμματος και τα χρώματα μοιάζουν ζωντανά και παλλόμενα».

Την υπόθεση εξετάζουν με μεγάλη προσοχή οι καραμπινιέροι της Πάρμας σε συνεργασία με την ειδική μονάδα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι Αρχές έχουν ήδη συλλέξει το οπτικό υλικό από το σύστημα καμερών του χώρου και οι ερευνητές αναλύουν τα πλάνα των κουκουλοφόρων, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τα μέλη της συμμορίας και να εντοπίσουν τα ίχνη των κλεμμένων θησαυρών.

