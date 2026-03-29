ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 20:59
29.03.2026 20:00

Ισραήλ: Δέκα νεκροί μαχητές της Χαμάς μετά από πλήγματα στη Γάζα

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι στη διάρκεια της νύχτας πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, με αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου δέκα μαχητών της Χαμάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις έγιναν μετά τον εντοπισμό των ενόπλων, με στόχο την εξουδετέρωσή τους και την απομάκρυνση της απειλής.

Νεκρός Παλαιστίνιος που φέρεται να παραβίασε τη γραμμή εκεχειρίας

Σε ξεχωριστό περιστατικό, στρατιώτες της 188ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας πυροβόλησαν και σκότωσαν Παλαιστίνιο ένοπλο, ο οποίος φέρεται να παραβίασε τη γραμμή εκεχειρίας στη Γάζα.

Κατά τις IDF, πρόκειται για τον Άχμεντ Φάιζ Σάλεμ Αμπού Ρίντα, ο οποίος —όπως υποστηρίζεται— παραβίαζε επανειλημμένα τους όρους της συμφωνίας, διασχίζοντας τη λεγόμενη «Yellow Line», μεταφέροντας χρήματα σε υπόπτους για τρομοκρατική δραστηριότητα και θέτοντας σε κίνδυνο Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει επίσης ότι ο Αμπού Ρίντα είχε συλληφθεί στην αρχή του πολέμου και αφέθηκε ελεύθερος στη Γάζα στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στις αρχές του 2025.

