«Τζέι Ντι ή Mάρκο;»: Ο πόλεμος στο Ιράν ανεβάζει τα διακυβεύματα για το 2028 καθώς ο Τραμπ «ζυγίζει» Βανς έναντι Ρούμπιο

Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να θέσει σε κίνδυνο την κληρονομιά του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τα πολιτικά διακυβεύματα αυξάνονται επίσης για δύο από τους κορυφαίους συνεργάτες του: τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Οι δύο άνδρες, που θεωρείται ευρέως ως πιθανοί διάδοχοι του Τραμπ, έχει ωθηθεί σε διαπραγματεύσεις που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου, σε μια στιγμή που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ήδη ζυγίζει το μέλλον του μετά τον Τραμπ.

Ο Βανς έχει υιοθετήσει μια προσεκτική προσέγγιση, αντανακλώντας τον σκεπτικισμό του απέναντι στην παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, ενώ ο Ρούμπιο έχει ευθυγραμμιστεί στενά με την επιθετική στάση του Τραμπ και έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της προεκλογικής εκστρατείας της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι και οι δύο άνδρες συμμετείχαν στις προσπάθειες να αναγκαστεί το Ιράν να αποδεχτεί τα αιτήματα των ΗΠΑ να διαλύσει τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά του προγράμματα και να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Με τις επόμενες προεδρικές εκλογές να έχουν προγραμματιστεί για το 2028 και τα όρια θητείας να απαγορεύουν στον Τραμπ να είναι ξανά υποψήφιος, ο πρόεδρος έθεσε κατ’ ιδίαν το ζήτημα της διαδοχής σε συμμάχους και συμβούλους, ρωτώντας «Τον Τζέι Ντι ή τον Μάρκο;», δήλωσαν στο Reuters δύο άτομα που γνωρίζουν τις απόψεις του.

Το αποτέλεσμα της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία βρίσκεται τώρα στην πέμπτη εβδομάδα της, θα μπορούσε να διαμορφώσει τις προοπτικές των δύο ανδρών για το 2028, δήλωσαν πολιτικοί αναλυτές και Ρεπουμπλικάνοι αξιωματούχοι. Ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο που ευνοεί τις ΗΠΑ θα μπορούσε να ενισχύσει τον Ρούμπιο, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το «σταθερό χέρι» κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να δώσει στον Βανς χώρο να υποστηρίξει ότι αντανακλούσε τα αντιπολεμικά ένστικτα της βάσης του Τραμπ χωρίς να διακόψει ανοιχτά τις σχέσεις του με τον πρόεδρο. Η ίδια η φήμη του Τραμπ διακυβεύεται επίσης.

Το ποσοστό αποδοχής του μειώθηκε τις τελευταίες ημέρες στο 36%, το χαμηλότερο σημείο από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων και της ευρείας αποδοκιμασίας για τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με τετραήμερη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Μερικοί Ρεπουμπλικάνοι λένε ότι παρακολουθούν στενά ποιον ανώτερο βοηθό φαίνεται να ευνοεί ο Τραμπ καθώς εξελίσσεται η σύγκρουση με το Ιράν. Κάποιοι βλέπουν σημάδια ότι ο Τραμπ κλίνει προς τον Ρούμπιο, αλλά σημειώνουν ότι θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη γρήγορα.

«Όλοι παρακολουθούν τη γλώσσα του σώματος που χρησιμοποιεί ο Τραμπ στον Ρούμπιο και δεν βλέπουν το ίδιο στον Βανς», δήλωσε ένας Ρεπουμπλικάνος με στενούς δεσμούς με τον Λευκό Οίκο. Ο Λευκός Οίκος απέρριψε την ιδέα ότι ο Τραμπ έχει συγκεκριμένη προτίμηση. «Καμία τρελή εικασία των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τον Αντιπρόεδρο Βανς και τον Υπουργό Ρούμπιο δεν θα αποτρέψει την αποστολή αυτής της κυβέρνησης να αγωνίζεται για τον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο εκπρόσωπος Στίβεν Τσουνγκ.

Από αντίπαλοι πιθανοί διάδοχοι του Τραμπ

Ο Βανς, 41 ετών, πρώην πεζοναύτης που υπηρέτησε στο Ιράκ, έχει από καιρό υποστηρίξει την αποχή των ΗΠΑ σε ξένους πολέμους. Τα δημόσια σχόλιά του για το Ιράν ήταν περιορισμένα και μετρημένα, και ο Τραμπ έχει σημειώσει ότι οι δύο τους έχουν «φιλοσοφικές διαφορές» σχετικά με τη σύγκρουση.

Κάποτε αυτοαποκαλούμενος «ποτέ Τραμπ», ο Βανς έγραψε ένα άρθρο γνώμης στην Wall Street Journal το 2023, λέγοντας ότι η καλύτερη εξωτερική πολιτική του Τραμπ ήταν η μη έναρξη πολέμων κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων ετών της θητείας του, μεταξύ 2017 και 2021.

Ο Λευκός Οίκος έχει υποβαθμίσει οποιαδήποτε ρήξη μεταξύ του προέδρου και του αντιπροέδρου. Στεκόμενος δίπλα στον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Βανς δήλωσε ότι υποστηρίζει τον χειρισμό του πολέμου από τον Τραμπ και συμφωνεί μαζί του ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Βανς θα μπορούσε να αναλάβει πιο άμεσο ρόλο στις διαπραγματεύσεις εάν ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, σημειώσουν επαρκή πρόοδο, δήλωσε ένα άτομο με γνώση του θέματος.

«Ο Αντιπρόεδρος Βανς είναι περήφανος που αποτελεί μέρος μιας εξαιρετικά αποτελεσματικής ομάδας η οποία, υπό την τολμηρή ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, έχει σημειώσει απίστευτη επιτυχία στο να κάνει την Αμερική ασφαλέστερη, πιο προστατευμένη και πιο ευημερούσα», δήλωσε εκπρόσωπος του Βανς. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, στον οποίο, όπως και σε άλλους σε αυτήν την ιστορία, του παραχωρήθηκε η ανωνυμία του για να μιλήσει ελεύθερα για ένα ευαίσθητο θέμα, δήλωσε ότι ο Τραμπ ανέχεται τις ιδεολογικές διαφορές εφόσον οι βοηθοί του παραμένουν πιστοί, προσθέτοντας ότι οι σκεπτικιστικές απόψεις του Βανς βοήθησαν τον Τραμπ να ενημερωθεί για το πού βρίσκεται ένα μέρος της βάσης των ψηφοφόρων του. Ένα άτομο που γνωρίζει τις απόψεις του Βανς δήλωσε στο Reuters ότι ο αντιπρόεδρος θα περιμένει μέχρι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου προτού αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος το 2028.

Ο Βανς κέρδισε την πρώτη δημοσκόπηση στην ετήσια συγκέντρωση του Συνεδρίου Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών, με περίπου το 53% των περισσότερων από 1.600 παρευρισκομένων που ψήφισαν να τον ευνοούν ως τον επόμενο υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών. Τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο έδειξαν επίσης ότι ο Ρούμπιο κερδίζει έδαφος, τερματίζοντας δεύτερος με 35%, από μόλις 3% πέρυσι.

Ο Ρούμπιο, 54 ετών, έχει δηλώσει ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος αν το κάνει ο Βανς, και πηγές που γνωρίζουν τις απόψεις του Ρούμπιο λένε ότι θα ήταν ικανοποιημένος ως υποψήφιος αντιπρόεδρος του Βανς.

Αλλά οποιαδήποτε αδυναμία του Βανς θα μπορούσε να ενθαρρύνει τον Ρούμπιο και άλλους Ρεπουμπλικάνους να εξετάσουν υποψηφιότητες.

«Ο Τραμπ έχει μακρά μνήμη», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος στρατηγικός αναλυτής Ρον Μπόντζαν. «Και μπορεί να επικρίνει τον Βανς για την έλλειψη αφοσίωσής του. Και αν ο Τραμπ παραμείνει δημοφιλής στη βάση του MAGA, αυτό θα μπορούσε να τον βλάψει μη λαμβάνοντας την υποστήριξη του προέδρου». Ο Τραμπ έχει διατυπώσει την ιδέα να είναι οι Βανς και Ρούμπιο υποψήφιοι μαζί, υπονοώντας ότι θα ήταν δύσκολο να τους νικήσει κανείς. «Ο Τραμπ δεν θέλει να χρίσει κανέναν», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Μια δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos τον Μάρτιο διαπίστωσε ότι το 79% των Ρεπουμπλικανών έχει θετική άποψη για τον Βανς, ενώ το 19% τον βλέπει αρνητικά. Περίπου το 71% είχε θετική άποψη για τον Ρούμπιο, ενώ το 15% τον βλέπει αρνητικά. Συγκριτικά, το 79% των Ρεπουμπλικανών έβλεπε τον Τραμπ ευνοϊκά και το 20% αρνητικά. Ο Ρούμπιο, του οποίου οι προεδρικές φιλοδοξίες του 2016 εξανεμίστηκαν μετά από μια πικρή αντιπαράθεση με τον Τραμπ, έχει προ πολλού αφήσει στην άκρη οποιεσδήποτε τριβές με τον πρόεδρο. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, δήλωσε ότι ο Ρούμπιο «έχει μια εξαιρετική σχέση, τόσο επαγγελματική όσο και προσωπική» με την ομάδα του Τραμπ.

Ο Ρούμπιο και ο Λευκός Οίκος αναγκάστηκαν να θέσουν υπό έλεγχο τη ζημιά, αφότου εξόργισε ορισμένους από τους συντηρητικούς υποστηρικτές του Τραμπ, όταν υπονόησε ότι το Ισραήλ ώθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο. Αλλά τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ο Τραμπ επαίνεσε τις προσπάθειες του Ρούμπιο.

Ερωτηθείς αν ο Ρούμπιο ανησυχούσε ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος θα μπορούσε να βλάψει το πολιτικό του μέλλον, ένας ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε: «Δεν το έχει σκεφτεί ούτε δευτερόλεπτο».

Ο Ματ Σλαπ, ένας συντηρητικός ηγέτης που διευθύνει το CPAC, δήλωσε ότι η εκστρατεία στο Ιράν θα έχει μεγάλες πολιτικές συνέπειες.

«Αν θεωρηθεί επιτυχημένη νομίζω ότι οι άνθρωποι θα ανταμειφθούν πολιτικά επειδή έκαναν το σωστό», είπε. «Αν συνεχιστεί και συνεχιστεί… νομίζω ότι η πολιτική είναι σκληρή».

Οι Ρεπουμπλικάνοι παραμένουν σε γενικές γραμμές υποστηρικτικοί στις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με το 75% να τις εγκρίνει σε σύγκριση με μόλις 6% των Δημοκρατικών και 24% των ανεξάρτητων, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Σε μια τηλεοπτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Πέμπτη, η αντίθεση μεταξύ του Ρούμπιο και του Βανς ήταν εμφανής. Ο Ρούμπιο υπερασπίστηκε με σθένος την επίθεση του Τραμπ στο Ιράν. «Δεν πρόκειται να αφήσει έναν τέτοιο κίνδυνο να συνεχιστεί», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο Βανς ήταν πιο μετρημένος, εστιάζοντας σε επιλογές τα πυρηνικά όπλα του Ιράν. Κλείνοντας, ευχήθηκε στους Χριστιανούς και στα αμερικανικά στρατεύματα στον Κόλπο μια ευλογημένη Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα.

«Συνεχίζουμε να σας στηρίζουμε», είπε στους στρατιωτικούς, «και συνεχίζουμε να σας υποστηρίζουμε σε κάθε βήμα».

