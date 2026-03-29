search
ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 19:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Μέση Ανατολή: Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται για «εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων» – Εκρήξεις στην Τεχεράνη, απειλές για αντίποινα σε αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις – LIVE οι εξελίξεις

iran

Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες περιορισμένων χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν, ενδεχομένως με επιδρομές στο νησί Kharg και σε παράκτιες περιοχές κοντά στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών που επικαλείται η εφημερίδα Washington Post.

Τα σχέδια, τα οποία δεν επαρκούν για μια πλήρη εισβολή, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν επιδρομές από ειδικές δυνάμεις και συμβατικά στρατεύματα πεζικού, ανέφερε η Post το Σάββατο, εκθέτοντας το αμερικανικό προσωπικό σε ιρανικά drones και πυραύλους, πυρά εδάφους και αυτοσχέδια εκρηκτικά.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «σχεδιάζουν κρυφά μια χερσαία εισβολή», ενώ μιλούν για διαπραγματεύσεις. Το USS Tripoli — που μεταφέρει 3.500 Αμερικανούς στρατιωτικούς — έφτασε στη Μέση Ανατολή.

Το Λατινικό Πατριαρχείο δήλωσε ότι η ισραηλινή αστυνομία απαγόρευσε στους ηγέτες της εκκλησίας να τελέσουν λειτουργία την Κυριακή των Βαΐων, καθώς οι ισραηλινές αρχές περιορίζουν την πρόσβαση σε θρησκευτικούς χώρους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτό συνέβη την ώρα που ο Πάπας Λέων απέρριψε τις προσπάθειες να παρουσιαστεί από τις ΗΠΑ ο «Θεός ως δικαιολογία για τον πόλεμο».

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός λέει ότι απέχει μέρες από το να χτυπήσει όλους τους στόχους στο Ιράν που χαρακτηρίζει ως «ύψιστης προτεραιότητας». Οι κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.900 ανθρώπους, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο.

Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν απείλησε να χτυπήσει πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε αντίποινα για επιθέσεις σε ιρανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

