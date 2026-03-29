search
ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ο πρόεδρος του Ισραήλ επέστρεψε στον Νετανιάχου τον φάκελο για την απονομή χάριτος – Ζητάει επιπλέον έγγραφα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εδώ και μήνες περιμένει από τον Ισαάκ Χέρτσογκ να του απονείμει χάρη και να αποφύγει την καταδίκη για την υπόθεση διαφθοράς.

Σήμερα, ο πρόεδρος του Ισραήλ του… επέστρεψε τον φάκελο του αιτήματος απονομής χάρης. Ο σύμβουλος του ισραηλινού προέδρου, Μιχάλ Τζουκ, ζήτησε πρόσθετο συμπληρωματικό υλικό από το Τμήμα Χαρίτων του υπουργείου Δικαιοσύνης, ώστε να εξεταστεί πιο διεξοδικά το αίτημα του πρωθυπουργού, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η προεδρία της χώρας.

«Η Προεδρία ζήτησε συμπληρωματικό υλικό από το τμήμα σχετικά με προηγούμενα στην άσκηση της εξουσίας απονομής χάριτος πριν από την ολοκλήρωση ποινικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων που συνδέονταν με διπλωματικές πρωτοβουλίες ή συμφωνίες απελευθέρωσης ομήρων. Παρά τις σαφείς διαφορές μεταξύ των υποθέσεων, τα ζητούμενα στοιχεία σχετίζονται με την ίδια την άσκηση της εξουσίας απονομής χάριτος κατά τη διάρκεια μιας εν εξελίξει νομικής διαδικασίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Το αίτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της επαγγελματικής αξιολόγησης πριν από τη διαμόρφωση σύστασης προς τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ και δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως ένδειξη οποιασδήποτε θέσης σχετικά με το αίτημα. Μετά την παραλαβή των ζητούμενων απαντήσεων, η εξέταση του αιτήματος θα συνεχιστεί σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες», προσθέτει η προεδρία της χώρας.

Ο Νετανιάχου ζητάει απονομή χάριτος χωρίς να έχει καταδικαστεί…

Το Τμήμα Χαρίτων ολοκλήρωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα νομικό υπόμνημα σχετικά με το αίτημα χάριτος του Νετανιάχου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για «ιδιαίτερα προβληματική και πρωτοφανής» περίπτωση, καθώς η δίκη δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει ούτε καταδίκη, ούτε παραδοχή ενοχής ή μεταμέλειας, για να τον απονεμηθεί χάρη την οποία ζητάει… προκαταβολικά ο Νετανιάχου.

Το τμήμα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση καθώς αν του κάνει το χατίρι, τότε δημιουργεί ένα προηγούμενο που μπορεί να πλήξει άσχημα την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου.

Διαβάστε επίσης:

Νετανιάχου: «Καμία κακόβουλη πρόθεση στην απαγόρευση εισόδου του Λατίνου Πατριάρχη» – Μακρόν: «Καταδικάζω την απόφαση»

Εκκενώνονται Αμερικανικά πανεπιστήμια στο Κατάρ – Ειδοποίηση για χτύπημα του Ιράν

Τουρκία, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία πρότειναν κοινοπραξία για τη διαχείριση των ροών πετρελαίου στη Μέση Ανατολή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIFESTYLE

Αυστηρό τελεσίγραφο της Βανέσα Τραμπ στον σύντροφό της, Τάιγκερ Γουντς, μετά τη σοκαριστική σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

peripoliko_nyxta_new4
ΕΛΛΑΔΑ

Κοριτσάκι 4 ετών περιφερόταν μόνο του στο Μαρούσι – Συνελήφθη η μητέρα του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτοπής της Αφρικανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου λόγω του Κόπα Άφρικα

ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τραυματισμένου αναβάτη Enduro

ΕΛΛΑΔΑ

Σε στάση εργασίας κατεβαίνει η ΟΛΜΕ την Τετάρτη για τα Ωνάσεια Σχολεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

MEDIA

Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas με το «Ferto» στα στοιχήματα (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Φουντώνουν οι φλόγες του πολέμου στη Μέση Ανατολή: Αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Πλήγματα σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές, όλες οι εξελίξεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλέξης Τσίπρας - Γιάννης Οικονόμου: Η απρόσμενη συνάντησή τους στη Λαμία

ΚΟΣΜΟΣ

«Ελάτε, σας περιμένουμε» απαντά η Τεχεράνη στα σχέδια των ΗΠΑ για χερσαίες επιχειρήσεις - Απειλεί να χτυπήσει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

LIFESTYLE

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

