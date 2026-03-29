Ο πρόεδρος του Ισραήλ επέστρεψε στον Νετανιάχου τον φάκελο για την απονομή χάριτος – Ζητάει επιπλέον έγγραφα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εδώ και μήνες περιμένει από τον Ισαάκ Χέρτσογκ να του απονείμει χάρη και να αποφύγει την καταδίκη για την υπόθεση διαφθοράς.

Σήμερα, ο πρόεδρος του Ισραήλ του… επέστρεψε τον φάκελο του αιτήματος απονομής χάρης. Ο σύμβουλος του ισραηλινού προέδρου, Μιχάλ Τζουκ, ζήτησε πρόσθετο συμπληρωματικό υλικό από το Τμήμα Χαρίτων του υπουργείου Δικαιοσύνης, ώστε να εξεταστεί πιο διεξοδικά το αίτημα του πρωθυπουργού, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η προεδρία της χώρας.

«Η Προεδρία ζήτησε συμπληρωματικό υλικό από το τμήμα σχετικά με προηγούμενα στην άσκηση της εξουσίας απονομής χάριτος πριν από την ολοκλήρωση ποινικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων που συνδέονταν με διπλωματικές πρωτοβουλίες ή συμφωνίες απελευθέρωσης ομήρων. Παρά τις σαφείς διαφορές μεταξύ των υποθέσεων, τα ζητούμενα στοιχεία σχετίζονται με την ίδια την άσκηση της εξουσίας απονομής χάριτος κατά τη διάρκεια μιας εν εξελίξει νομικής διαδικασίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Το αίτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της επαγγελματικής αξιολόγησης πριν από τη διαμόρφωση σύστασης προς τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ και δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως ένδειξη οποιασδήποτε θέσης σχετικά με το αίτημα. Μετά την παραλαβή των ζητούμενων απαντήσεων, η εξέταση του αιτήματος θα συνεχιστεί σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες», προσθέτει η προεδρία της χώρας.

Ο Νετανιάχου ζητάει απονομή χάριτος χωρίς να έχει καταδικαστεί…

Το Τμήμα Χαρίτων ολοκλήρωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα νομικό υπόμνημα σχετικά με το αίτημα χάριτος του Νετανιάχου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για «ιδιαίτερα προβληματική και πρωτοφανής» περίπτωση, καθώς η δίκη δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει ούτε καταδίκη, ούτε παραδοχή ενοχής ή μεταμέλειας, για να τον απονεμηθεί χάρη την οποία ζητάει… προκαταβολικά ο Νετανιάχου.

Το τμήμα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση καθώς αν του κάνει το χατίρι, τότε δημιουργεί ένα προηγούμενο που μπορεί να πλήξει άσχημα την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου.

