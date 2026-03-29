Σφυροκόπημα Πάπα σε Τραμπ – Μίλησε για ηγέτες με «χέρια γεμάτα αίμα»

Ο Πάπας Λέων δήλωσε ότι ο Θεός αγνοεί τις προσευχές των ηγετών που διεξάγουν πόλεμο και έχουν «χέρια γεμάτα αίμα», σε μια προφανή επίπληξη προς την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο ποντίφικας έκανε τα σχόλια αυτά την Κυριακή, καθώς χιλιάδες αμερικανικά στρατεύματα έφτασαν στη Μέση Ανατολή και λίγες ημέρες αφότου ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προσευχήθηκε για βία εναντίον εχθρών που δεν αξίζουν «έλεος».

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Πάπας δήλωσε ότι η σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ ήταν «φρικτή» και ότι ο Ιησούς δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογηθεί ο πόλεμος.

«Αυτός είναι ο Θεός μας: ο Ιησούς, ο βασιλιάς της ειρήνης, που απορρίπτει τον πόλεμο, τον οποίο κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει τον πόλεμο», είπε σε δεκάδες χιλιάδες πιστούς. «Δεν ακούει τις προσευχές εκείνων που διεξάγουν πόλεμο, αλλά τις απορρίπτει».

Παραθέτοντας ένα απόσπασμα από τη Βίβλο, ο Λέων πρόσθεσε: «“Ακόμα κι αν κάνετε πολλές προσευχές, δεν θα ακούσω: τα χέρια σας είναι γεμάτα αίματα”».

Ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας της Καθολικής εκκλησίας δεν κατονόμασε καμία κυβέρνηση ή άτομο, αλλά τα ασυνήθιστα αιχμηρά σχόλια ακολούθησαν την προσευχή του Χέγκσεθ για βία την Τετάρτη και την ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων κοντά στο Ιράν.

Ο Πάπας επικαλέστηκε ένα απόσπασμα από τη Βίβλο στο οποίο ο Ιησούς επέπληξε έναν μαθητή που χρησιμοποίησε σπαθί για να προσπαθήσει να απωθήσει στρατιώτες που ήρθαν να τον συλλάβουν. Ο Ιησούς δεν οπλίστηκε ούτε πολέμησε, είπε ο Πάπας. «Αποκάλυψε το ευγενικό πρόσωπο του Θεού, που πάντα απορρίπτει τη βία. Αντί να σώσει τον εαυτό του, επέτρεψε στον εαυτό του να καρφωθεί στον σταυρό».

Η έκκληση για ειρήνη ήρθε καθώς το Πεντάγωνο προετοιμαζόταν για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που ενημέρωσαν την Washington Post. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας του περίμεναν τα αμερικανικά στρατεύματα να «τους βάλουν φωτιά» .

Οι ηγέτες όλων των πλευρών της σύγκρουσης έχουν χρησιμοποιήσει τη θρησκεία για να προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. Η ενσωμάτωση της χριστιανικής πίστης από τον Χέγκσεθ στις ενέργειες του Πενταγώνου έχει προσελκύσει ιδιαίτερη προσοχή και αντιπαράθεση.

Την περασμένη εβδομάδα, σε μια χριστιανική λατρευτική λειτουργία για στρατιωτικούς και πολιτικούς εργαζόμενους στην Ουάσινγκτον, ο Χέγκσεθ είπε: «Ας βρει κάθε βολή τον στόχο της ενάντια στους εχθρούς της δικαιοσύνης και του μεγάλου μας έθνους. Δώστε τους σοφία σε κάθε απόφαση, υπομονή για τη δοκιμασία που μας περιμένει, άρρηκτη ενότητα και συντριπτική βία δράσης ενάντια σε εκείνους που δεν αξίζουν κανένα έλεος».

Ο υπουργός Άμυνας είναι μέλος μιας εκκλησίας που συνδέεται με την Κοινωνία των Μεταρρυθμισμένων Ευαγγελικών Εκκλησιών, της οποίας ο ιδρυτής αυτοπροσδιορίζεται ως χριστιανός εθνικιστής.

Ο Πάπας έχει επανειλημμένα ζητήσει κατάπαυση του πυρός και απαγόρευση των αεροπορικών επιδρομών σε μια σύγκρουση που έχει προκαλέσει καταστροφές στον Λίβανο, το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου. Στο κήρυγμά του την Κυριακή, ο Πάπας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι Χριστιανοί στην περιοχή ενδέχεται να μην μπορέσουν να γιορτάσουν το Πάσχα.

Για τους Χριστιανούς, η Κυριακή των Βαΐων είναι η αρχή μιας Μεγάλης Εβδομάδας που σηματοδοτεί την άφιξη του Χριστού στην Ιερουσαλήμ ημέρες πριν από τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του.

Το πρωί της Κυριακής, η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον Καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτζαμπάλα, αρχιεπίσκοπο με καθολική δικαιοδοσία σε ολόκληρο το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη, να εισέλθει στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσει τη λειτουργία.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε το περιστατικό «προσβολή όχι μόνο για τους πιστούς αλλά και για κάθε κοινότητα που σέβεται τη θρησκευτική ελευθερία».

Ο Πάπας είπε ότι οι Χριστιανοί δεν πρέπει να ξεχνούν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που υπέφεραν όπως ο Χριστός. «Οι δοκιμασίες τους απευθύνονται στη συνείδηση ​​όλων. Ας υψώσουμε τις προσευχές μας στον άρχοντα της ειρήνης, ώστε να στηρίξει τους ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί από τον πόλεμο και να ανοίξει συγκεκριμένα μονοπάτια συμφιλίωσης και ειρήνης».

Μετά την εκλογή του ως Πάπας πέρυσι, ο Λέων έλαβε πρόσκληση από τον Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί τις ΗΠΑ. Δεν έχουν ανακοινωθεί σχέδια για κάποια επίσκεψη.

