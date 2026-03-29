search
ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 22:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Και ο Σάντσεθ κατά Ισραήλ για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο: «Αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία»

pedro-sanchez_1410_1920-1080_new
credit: AP

Μετά την ηγεσία της Ιταλίας και της Γαλλίας, ήταν σειρά της Ισπανίας να επιτεθεί στο Ισραήλ για την παρεμπόδιση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον ναό του Πανάγιου Τάφου.

«Η παρεμπόδιση σήμερα χωρίς λόγο ή αιτία, του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον ναό του Παναγίου Τάφου για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων (για τους Καθολικούς σ.σ.) συνιστά αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία» δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ.

«Από την ισπανική κυβέρνηση, καταδικάζουμε αυτήν την αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία και απαιτούμε από το Ισραήλ να σεβαστεί την ποικιλομορφία των θρησκευτικών πεποιθήσεων και το διεθνές δίκαιο. Καθώς χωρίς ανεκτικότητα, η συνύπαρξη είναι αδύνατη» πρόσθεσε ο Ισπανός πρωθυπουργός ασκώντας για άλλη μία φορά κριτική στην κυβέρνηση του Ισραήλ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

venezuela petrelaio 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

italiaPinakes11
ΚΟΣΜΟΣ

androulakis-kalpi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

akylas-new
MEDIA

plakias_manesis_ntolka
ΕΛΛΑΔΑ

polemos_mesi_anatoli
ΚΟΣΜΟΣ

PSARIANOS_VOULI
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

venezuela petrelaio 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

1 / 3