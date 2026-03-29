Και ο Σάντσεθ κατά Ισραήλ για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο: «Αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία»

Μετά την ηγεσία της Ιταλίας και της Γαλλίας, ήταν σειρά της Ισπανίας να επιτεθεί στο Ισραήλ για την παρεμπόδιση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον ναό του Πανάγιου Τάφου.

«Η παρεμπόδιση σήμερα χωρίς λόγο ή αιτία, του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον ναό του Παναγίου Τάφου για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων (για τους Καθολικούς σ.σ.) συνιστά αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία» δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ.

«Από την ισπανική κυβέρνηση, καταδικάζουμε αυτήν την αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία και απαιτούμε από το Ισραήλ να σεβαστεί την ποικιλομορφία των θρησκευτικών πεποιθήσεων και το διεθνές δίκαιο. Καθώς χωρίς ανεκτικότητα, η συνύπαρξη είναι αδύνατη» πρόσθεσε ο Ισπανός πρωθυπουργός ασκώντας για άλλη μία φορά κριτική στην κυβέρνηση του Ισραήλ.

