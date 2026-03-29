Συναγερμός στο Ντιτρόιτ: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη – Παρέμβαση του FBI (Video)

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ, όταν αεροσκάφος της American Airlines που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Νέα Υόρκη προς το Σικάγο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, εξαιτίας επιβάτη που προκάλεσε αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σύμφωνα με το cbsnews.com, πρόκειται για πτήση της American Airlines με προορισμό το Σικάγο από τη Νέα Υόρκη, η οποία εκτράπηκε την Κυριακή στο αεροδρόμιο Detroit Metro, εξαιτίας επιβάτη που προκάλεσε αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία, η αναγκαστική εκτροπή του δρομολογίου έγινε λόγω «επιβάτη που προκάλεσε αναστάτωση».

An American Airlines flight from New York to Chicago (AA2819) was diverted to Detroit Metro Airport on Sunday, where the plane was isolated.



In a statement, an FBI Detroit spokesperson said: "I can confirm that personnel from the FBI in Michigan are present (March 29, 2026) at…

Σύμφωνα με τα δεδομένα της υπηρεσίας FlightAware, το αεροσκάφος απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο John F. Kennedy λίγο πριν από τις 9:00 το πρωί (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Detroit Metro, που βρίσκεται στην περιοχή Ρόμουλους, στις 11:08 π.μ.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο DTW, όπου οι αρχές επιβολής του νόμου και ιατρικό προσωπικό συνάντησαν την πτήση και ο επιβάτης αποβιβάστηκε», ανέφερε η εταιρεία σε γραπτή ανακοίνωση.

Παρέμβαση FBI και έλεγχοι στο αεροσκάφος

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, στην πτήση ανταποκρίθηκαν πράκτορες του FBI, καθώς και μέλη της Αρχής Αεροδρομίου της κομητείας Γουέιν.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος, ενώ οι αρχές επιβολής του νόμου προχώρησαν σε έρευνα και έλεγχο στο αεροπλάνο, πριν δοθεί άδεια για να συνεχίσει το ταξίδι του.

«Δεν υπάρχει απειλή για το κοινό»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος περικυκλώθηκε από δυνάμεις του FBI, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της εκτροπής.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του FBI στο Ντιτρόιτ δήλωσε:

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι προσωπικό του FBI στο Μίσιγκαν βρίσκεται στο αεροδρόμιο DTW, που βρίσκεται στο Ρόμουλους του Μίσιγκαν, διεξάγοντας δραστηριότητες επιβολής του νόμου. Δεν υπάρχει τρέχουσα απειλή για το κοινό αυτή τη στιγμή».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση του περιστατικού ή την κατάσταση του επιβάτη.

Διαβάστε επίσης:

