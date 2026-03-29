ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 22:47
Πετρέλαιο με… περιορισμούς: Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας ζητά από τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα για την κατανάλωση

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του ενδεχόμενου αυτή η κρίση να παραταθεί, προτείνει στις κυβερνήσεις να σκεφτούν το ενδεχόμενο μέτρων περιορισμού κατανάλωσης του πετρελαίου.

Με το Στενό του Ορμούζ σχεδόν αποκλεισμένο και την Βενεζουέλα δέσμια των ΗΠΑ, η κατάσταση στην αγορά γίνεται αρκετά πιεστική.

Ετσι, η IEA παρουσίασε μια λίστα άμεσων δράσεων, που περιλαμβάνει την ενίσχυση της τηλεργασίας, τη μείωση των ορίων ταχύτητας, την προώθηση της χρήσης δημόσιων συγκοινωνιών κ.α.. Πρόκειται για πρακτικά μέτρα που στοχεύουν στη γρήγορη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, χωρίς να απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις ή τεχνολογικές αλλαγές.

Επιπλέον, προτείνεται η εφαρμογή εναλλασσόμενης κυκλοφορίας οχημάτων στις πόλεις. Στον τομέα των μεταφορών, η IEA καλεί επίσης σε περιορισμό των αεροπορικών ταξιδιών, όπου αυτό είναι εφικτό, και στην αντικατάστασή τους με εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, όπως τα τρένα.

Η φιλοσοφία πίσω από τα μέτρα αυτά θυμίζει, σε κάποιο βαθμό, τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, όταν οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και η τηλεργασία οδήγησαν σε σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Ωστόσο, ο στόχος σήμερα είναι διαφορετικός: η προστασία των οικονομιών από τις επιπτώσεις μιας ενεργειακής αστάθειας και η αποφυγή έντονων διακυμάνσεων στις τιμές του πετρελαίου.

Κρίνουν πως η αποδέσμευση αποθεμάτων μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση προσωρινά, ωστόσο εμπεριέχει το ρίσκο ότι εάν η κρίση παραταθεί, τότε οι επιπτώσεις στο κόστος ζωής θα είναι άμεσες και δυσβάσταχτες.

Ηδη πάντως χώρες στην Ασία που έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την κατάσταση στο Ορμούζ, έχουν προχωρήσει σε σχετικά μέτρα. Το ίδιο και χώρες της βόρειας Αφρικής, αλλά σε ένα πολύ πιο χαλαρό πλαίσιο προς το παρόν.

