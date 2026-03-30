Για συνθηκολόγηση του Ιράν και κατάληψη της νήσου Χαργκ μιλάει ο Τραμπ – Ο IDF χτυπάει την Τεχεράνη, νεκρός κυανόκρανος στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

Σύνθετο παραμένει το γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί τα περισσότερα από τα 15 σημεία που έθεσε η Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ παράλληλα συνεχίζονται επιθέσεις και στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Ιράν, Ισραήλ, Λίβανο και Κουβέιτ.

Οι εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση, με διπλωματικές πρωτοβουλίες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την ίδια στιγμή, ο IDF έχει εξαπολύσει από το πρωί της Δευτέρας (30/3) ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική ανακοίνωση, οι επιθέσεις στοχεύουν κρίσιμες στρατιωτικές και κυβερνητικές εγκαταστάσεις.

Ζωντανά όλες οι εξελίξεις

Τραμπ: Πρόοδος στις συνομιλίες με την Τεχεράνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί το μεγαλύτερο μέρος των 15 σημείων που παρουσίασε η Ουάσιγκτον, μέσω Πακιστάν, ως βάση για τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ανέφερε ότι καταγράφεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

«Μας έδωσαν τα περισσότερα από τα σημεία. Γιατί να μην το έκαναν;» δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές συμφωνούν σε βασικές πτυχές του σχεδίου.

«Συμφωνούν μαζί μας στο σχέδιο. Ζητήσαμε 15 πράγματα και, ως επί το πλείστον, θα ζητήσουμε και μερικά ακόμη», σημείωσε.

REPORTER: You had offered a 15-point plan to Iran. Did they ever come back and give a response?@POTUS: "Yeah… They gave us most of the points — why wouldn't they?… and just to prove that they're serious, they gave us all of these [oil] boats." pic.twitter.com/fGRhahm5Mm — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 30, 2026

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν παρέδωσε φορτία πετρελαίου ως ένδειξη ότι αντιμετωπίζει σοβαρά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

«Μας έδωσαν 10 τεράστια φορτία πετρελαίου και σήμερα ακόμη 20 φορτία που αρχίζουν να αποστέλλονται αύριο», ανέφερε.

.@POTUS on Iran: We destroyed many targets today, and we're negotiating with them directly and indirectly. They gave us 20 big boats of oil going through the Hormuz Strait, and that‘s taking place starting tomorrow morning, over the next couple of days. pic.twitter.com/EC3EVUExAr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 30, 2026

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, η πρόταση των ΗΠΑ περιλαμβάνει περιορισμούς στις αμυντικές δυνατότητες του Ιράν, παύση της υποστήριξης σε οργανώσεις-συμμάχους και αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι το Ιράν δεσμεύθηκε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Αναφορά Τραμπ στο νησί Χαργκ και το ιρανικό πετρέλαιο

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να επιδιώξουν έλεγχο πετρελαϊκών υποδομών του Ιράν.

«Για να είμαι ειλικρινής, το αγαπημένο μου πράγμα είναι να πάρουμε το πετρέλαιο του Ιράν», δήλωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ελέγχου του νησιού Χαργκ, βασικού κόμβου εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου.

«Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποια άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα», ανέφερε.

Παρόμοιες τοποθετήσεις είχε διατυπώσει και το 2011, όταν είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν εξασφαλίσει τον έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων του Ιράκ.

Επίθεση σε υποδομές στο Κουβέιτ

Η κυβέρνηση του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι εργοστάσιο αφαλάτωσης νερού και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επλήγη από ιρανική επίθεση, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του υπήκοος Ινδίας που εργαζόταν στην εγκατάσταση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ηλεκτρισμού και Υδάτινων Πόρων, προκλήθηκαν επίσης σημαντικές υλικές ζημιές.

Παράλληλα, το γενικό επιτελείο του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέκα στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, εντοπίστηκαν 14 βαλλιστικοί πύραυλοι και 12 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της χώρας.

Νεκρός κυανόκρανος στον νότιο Λίβανο

Η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε ότι κυανόκρανος σκοτώθηκε όταν βλήμα άγνωστης προέλευσης εξερράγη σε θέση της δύναμης κοντά στην Αντσίτ αλ Κουσάιρ, στον νότιο Λίβανο.

Άλλος ένας ειρηνευτής τραυματίστηκε σοβαρά.

Η UNIFIL ανέφερε ότι διεξάγεται έρευνα για την εξακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού, τονίζοντας ότι επιθέσεις εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων συνιστούν εγκλήματα πολέμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ζημιές σε πυρηνική εγκατάσταση και ενεργειακές υποδομές στο Ιράν

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιο βαρέος ύδατος στο Χοντάμπ έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν λειτουργεί πλέον, έπειτα από επίθεση στις 27 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η εγκατάσταση δεν περιείχε δηλωμένο πυρηνικό υλικό.

Παράλληλα, διακοπές ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν σε περιοχές της Τεχεράνης και στην επαρχία Αλμπόρζ μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι θραύσματα έπληξαν μέρος του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας προβλήματα στην Τεχεράνη και την πόλη Καράτζ, ενώ οι αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ και απειλές κλιμάκωσης

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βιομηχανικό συγκρότημα στο νότιο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους, κάνοντας λόγο για αντίποινα στις επιθέσεις κατά ιρανικών υποδομών.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν προειδοποίησε ότι ενδέχεται να πλήξει αμερικανικά και ισραηλινά πανεπιστήμια στην περιοχή, εάν η Ουάσιγκτον δεν καταδικάσει τις επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι σχεδιάζουν μυστικά χερσαία εισβολή, παρά τις συνομιλίες για διπλωματική λύση.

Σύμφωνα με αναφορές, το αμερικανικό πλοίο USS Tripoli, το οποίο μεταφέρει περίπου 3.500 στρατιωτικούς, έχει φθάσει στην περιοχή.

Διπλωματικές κινήσεις για αποκλιμάκωση

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ ανακοίνωσε ότι το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος συζήτησαν πιθανούς τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ, ενώ η Κίνα φέρεται να υποστηρίζει την πρωτοβουλία φιλοξενίας διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Πακιστάν εμφανίζεται έτοιμο να φιλοξενήσει συνομιλίες μέσα στις επόμενες ημέρες.

Επέκταση της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον στρατό να επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, όπου συνεχίζονται συγκρούσεις με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

«Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στον βορρά», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τη Βόρεια Διοίκηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τα ισραηλινά πλήγματα από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 2 Μαρτίου έχουν προκαλέσει 1.238 θανάτους, μεταξύ των οποίων 124 παιδιά.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω των βομβαρδισμών.

Μεγάλες καταστροφές σε υποδομές στο Ιράν

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 100.000 πολιτικοί στόχοι έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ από τις 28 Φεβρουαρίου.

Στην Τεχεράνη έχουν επηρεαστεί περίπου 40.000 κτίρια, μεταξύ των οποίων κατοικίες και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, επλήγησαν επίσης περίπου 600 σχολεία και σχεδόν 300 δομές υγείας.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους αριθμούς.

Με βάση στοιχεία του ιρανικού υπουργείου Υγείας, περισσότεροι από 1.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων 240 γυναίκες και πάνω από 200 παιδιά, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 24.800.

Άνοδος στις τιμές πετρελαίου

Οι εξελίξεις επηρεάζουν και τις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν νέα άνοδο.

Το βαρέλι του West Texas Intermediate (WTI) ξεπέρασε ξανά τα 100 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 3,50% στα 103,13 δολάρια μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.

Το Brent Βόρειας Θάλασσας ενισχύθηκε κατά 2,98%, φθάνοντας τα 115,93 δολάρια το βαρέλι, καθώς δεν διαφαίνεται αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

