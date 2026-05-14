Χάρης Δούκας για την τραγωδία στην Ηλιούπολη: Να ακούσουμε την κραυγή των νέων 

Στο τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας, αναφέρθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Δούκας περιγράφει την υπόθεση ως «μία κραυγή αγωνίας που πρέπει να ακούσουμε», σημειώνοντας παράλληλα ότι «πρόκειται για τα παιδιά της γειτονιάς μας».

Αναφερόμενος στον Δήμο Αθηναίων, επισημαίνει ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με τη διαχείριση του μεγαλύτερου όγκου περιστατικών παιδικής προστασίας σε πανελλαδικό επίπεδο, παραθέτοντας σχετικά στοιχεία.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Δούκας αναδεικνύει τα προβλήματα υποστελέχωσης των κοινωνικών υπηρεσιών, καταγγέλλοντας πως εδώ και 16 χρόνια «δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού ως μόνιμου προσωπικού στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Μία κραυγή αγωνίας που πρέπει να ακούσουμε.

Οι δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη μας ανάγκασαν να δούμε την αλήθεια κατάματα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μία στις τέσσερις έφηβες 15-19 ετών αντιμετωπίζει ψυχικό πρόβλημα. Η αυτοκτονία παραμένει η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ νέων 15–29 ετών, ενώ ένας στους έξι μαθητές δηλώνει ότι αισθάνεται συχνά μοναξιά.

Δεν πρόκειται για αφηρημένα στατιστικά. Πρόκειται για τα παιδιά της γειτονιάς μας.

Ο Δήμος Αθηναίων καλείται να διαχειριστεί τα περισσότερα περιστατικά παιδικής προστασίας πανελλαδικώς. Το 2025 μάλιστα φθάσαμε τις 613 εισαγγελικές εντολές, αριθμός-ρεκόρ.

Την ίδια στιγμή, μέσα από τα Κέντρα “Αθηνά Υγεία” πραγματοποιήσαμε δράσεις πρόληψης, ενημερώνοντας πάνω από 11.000 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2.000 γονείς.

Η προσπάθεια που κάνουμε είναι τεράστια, παρά την έλλειψη στήριξης.

Υ.Γ. Από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού ως μόνιμου προσωπικού στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων».

