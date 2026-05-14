Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει και σκοτώνει την 79χρονη στα Άνω Πατήσια (Video)

Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα ηλικιωμένη στα Άνω Πατήσια.

Ο οδηγός περίμενε το φανάρι στη συμβολή των οδών Ηρακλείου και Ορφανίδου. Η 79χρονη με το μπαστούνι της επιχείρησε να περάσει τον δρόμο. Τη στιγμή που περνούσε μπροστά από το φορτηγό το φανάρι έγινε πράσινο. Ο οδηγός δεν την είδε, έβαλε μπροστά και την παρέσυρε.

Η άτυχη ηλικιωμένη είχε κλείσει ραντεβού με κατάστημα ορθοπεδικών για να αλλάξει την πατερίτσα της.

«Το φορτηγό ξεκίνησε αλλά ήταν στο νεκρό σημείο η κυρία, λόγω ύψους δεν την είδε, την παρέσυρε και δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο MEGA.

Διαβάστε επίσης

Περιστέρι: «Δεν λειτουργεί το σύστημα» – H κοινωνική υπηρεσία είχε πάρει τα παιδιά αλλά μετά από λίγες ημέρες τα επέστρεψε στους γονείς

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Συγκινεί η επιθυμία των γονιών της 16χρονης Μελίνας που έχασε τη ζωή της