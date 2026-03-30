Κρήτη: Έξι φορές είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική ο 45χρονος που εισέβαλε γυμνός στην καμπίνα των μαθητριών (video)

Εντολή να μεταφερθεί για νοσηλεία -ξανά- στη ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ της Κρήτης, δόθηκε για τον 45χρονο άνδρα που εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα πλοίου μαθητριών κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27.03.2026) στο πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Ηράκλειο Κρήτης.

Τότε, αυτόπτες μάρτυρες είδαν τον άνδρα να κινείται γυμνός προς την καμπίνα πλοίου όπου έμεναν 3 μαθήτριες σχολείου των Αχαρνών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας εισέβαλε στην καμπίνα και είπε απειλητικά στα κορίτσια «θα δείτε τι θα κάνω». Τότε τα κορίτσια τράπηκαν σε φυγή ενώ συμμαθητές τους του επιτέθηκαν, πριν μέλη του πληρώματος τον συλλάβουν.

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα και σύμφωνα με το patris.gr, ο 45χρονος είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική τουλάχιστον 6 φορές.

Ο 45χρονος με καταγωγή από τη Βουλγαρία, μένει με την μητέρα του στο Ηράκλειο. Αφού στελέχη του Λιμενικού τον συνέλαβαν, δόθηκε η εντολή και για ακόμη μία νοσηλεία στη ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ.

«Έχω θέμα με το αλκοόλ, ζητώ συγγνώμη»

Αφού ο 45χρονος συνελήφθη, φέρεται να είπε στα στελέχη του λιμενικού πως έχει θέμα με το αλκοόλ και δεν θυμάται πως έφτασε στην καμπίνα των κοριτσιών.

Στο τέλος ζήτησε συγγνώμη για την συμπεριφορά του ενώ τόνισε πως δεν χτύπησε τους μαθητές ενώ εκείνοι του επιτέθηκαν.

«Είχα πιει με κάποιους συναδέλφους μου στο πλοίο και συγκεκριμένα στο σαλόνι. Στη συνέχεια γύρισα στην καμπίνα για ύπνο. Δεν θυμάμαι πως βρέθηκα στην καμπίνα τους. Ζητώ συγγνώμη».

«Δεν ήξερα τα παιδιά, ούτε ότι ήταν μαθητές. Έχω πρόβλημα με το αλκοόλ. Με χτύπησαν, εγώ δεν τους πείραξα», κατέληξε.

