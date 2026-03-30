Οι πρωινές εκπομπές αποχαιρετούν τη Μαρινέλλα: Την Τρίτη η κηδεία της μεγάλης ερμηνεύτριας – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της (Video)

Βαθιά θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Μαρινέλλας, με την Ελλάδα να θρηνεί μια από τις πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο καλλιτεχνικό αποτύπωμα που σημάδεψε πολλές γενιές.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της 28ης Μαρτίου, σε ηλικία 87 ετών, ύστερα από βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου στις 25 Σεπτεμβρίου του 2024 και τη σκληρή μάχη που έδινε, έκτοτε.

Η σορός της σπουδαίας ερμηνεύτριας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00 την Τρίτη 31 Μαρτίου, προκειμένου φίλοι και θαυμαστές να της αποτίσουν φόρο τιμής. Στις 14:00, θα ακολουθήσει η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια απευθύνει έκκληση, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στον σύλλογο Φλόγα, που στηρίζει παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και τις οικογένειές τους.

Κατσούλης – Ηλιάκη: «Είμαστε μουδιασμένοι»

Βαρύ ήταν το κλίμα και στα πλατό των πρωινών εκπομπών, με τους παρουσιαστές να αποχαιρετούν με συγκίνηση τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Το «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ ξεκίνησε με τραγούδια της αείμνηστης ερμηνεύτριας, ενώ ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη αφιέρωσαν στην έναρξη λίγα λόγια στη μνήμη και το έργο της.

«Καλημέρα σας, είμαστε εδώ νωρίς-νωρίς και μουδιασμένοι από τον θάνατο της Μαρινέλλας. Νιώσαμε περίεργα όταν το πληροφορηθήκαμε. Μία από τις λίγες αυτές τεράστιες προσωπικότητες, τους καλλιτέχνες που αγαπούμε πολύ, που είχαμε τη χαρά και την τιμή να είναι εδώ κοντά μας, “έφυγε”. Και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε παρά να έχουμε διαμορφώσει έτσι σήμερα την εκπομπή μας» είπε αρχικά ο Κρατερός Κατσούλης.

«Έχουμε και την τύχη να έχουμε αυτό το πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ, που έχει πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να τα δείτε, πρώτον, πουθενά αλλού αλλά και εμείς δεν τα έχουμε δει» πρόσθεσε από την πλευρά της η Μαρία Ηλιάκη.

«Υπήρξε μία τεράστια καλλιτέχνης, μία τεράστια προσωπικότητα, ένας υπέροχος άνθρωπος. Οπότε, σήμερα θα δούμε, θα μάθουμε, θα μοιραστούμε και θα θυμηθούμε μαζί σας πολύ όμορφες ιστορίες και πράγματα» σημείωσε ο Κρατερός Κατσούλης.

«Δεν τραγουδούσε μόνο με τη φωνή της, τραγουδούσε με όλο της το σώμα»

Λίγα λεπτά αργότερα, στην εκπομπή μίλησαν τηλεφωνικά για τη Μαρινέλλα ο Φώτης Μεταξόπουλος και η Ελένη Δήμου, κάνοντας λόγο για έναν υπέροχο άνθρωπο και μια μοναδική καλλιτέχνιδα που δεν τραγουδούσε απλά με τη φωνή αλλά με όλο της το είναι.

«Η Μαρινέλλα ήτανε μία ολοκληρωμένη καλλιτέχνιδα. Δεν τραγουδούσε μόνο με τη φωνή της, τραγουδούσε με όλο της το σώμα, με τα χέρια της, χόρευε, τραγούδαγε, έκανε ένα ολοκληρωμένο show πάνω στη σκηνή. Ήτανε επίσης καταπληκτικός άνθρωπος. Θυμάμαι βοήθαγε φτωχούς ανθρώπους στα κρυφά χωρίς να φαίνεται. Δεν ήθελε να φαίνεται.Ύστερα, για μένα, η Μαρινέλλα δεν “έφυγε” τώρα. Η Μαρινέλλα έφυγε την ημέρα που τραγούδαγε στο Ηρώδειο. Και μάλιστα για μένα “έφυγε” ευτυχισμένη, γιατί “έφυγε” την ώρα που τραγουδούσε ζωντανά μπροστά στον κόσμο που την αγαπούσε. Αυτά, τίποτα άλλο», δήλωσε ο Φώτης Μεταξόπουλος.

«Μαρινέλλα δεν θα ξαναβγεί»

«Μια σπουδαία γυναίκα. Εγώ εκτός από το καλλιτεχνικό της έργο θυμάμαι έντονα αυτή τη ζεστασιά και την αγκαλιά. Είναι νομίζω σπάνιο στον χώρο μας. Η Μαρινέλλα είχε αυτό το μαγικό. Είχε αυτή την τόσο έντονη αυτοπεποίθηση, που μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλή φίλη και, όπως είπε κι ο Γιώργος Νταλάρας, μάνα. Πραγματικά. Αγκάλιαζε τους συνεργάτες της. Γι’ αυτό την έχουμε αγαπήσει όλοι τόσο πολύ. Την εποχή που συνεργαστήκαμε πέρασα τόσο όμορφα, μα τόσο όμορφα μαζί της. Ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, μία πολύ γενναία γυναίκα και πολύ μοντέρνα. Ήταν η πρώτη γυναίκα που σηκώθηκε, που έβαλε παντελόνι, που έβαλε τις γαρδένιες στο καλώδιο του μικροφώνου της. Ήτανε πολύ μπροστά, πραγματικά. Ένα μυαλό εξαιρετικό, επίπεδο, γνώση ένας πολύ όμορφος άνθρωπος. Θεωρώ ότι τη Μαρινέλλα δεν μπορεί να την αντικαταστήσει καμία γυναίκα. Μαρινέλλα δεν θα ξαναβγεί» ανέφερε από την πλευρά της η Ελένη Δήμου.

Σταματίνα Τσιμτσιλή για Μαρινέλλα: «Αυτή η γυναίκα σε έκανε να θες να υποκλιθείς μπροστά της»

Τη δική της αναφορά στη Μαρινέλλα, θέλησε να κάνει η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην έναρξη του Happy Day, με την παρουσιάστρια του Alpha να μοιράζεται αναμνήσεις από την αείμνηστη ερμηνεύτρια.

«Η Μαρινέλλα μας συντρόφευσε με τη φωνή της σε πολλές στιγμές της ζωής μας, μέχρι την τελευταία στιγμή μαγνήτιζε και μάγευε το κοινό με το μπρίο και το σκέρτσο της. Εγώ είχα την τύχη και την τιμή να τη γνωρίσω και να κάνω κάποιες συζητήσεις μαζί της. Μόνο που υπήρχε σε έκανε να θες να υποκλιθείς μπροστά της. Παρ’ όλα αυτά ήταν τόσο προσιτή και συμπαθής, με χιούμορ και ζεστασιά. Σκεφτόμουν βλέποντας μία συνέντευξή της πως συχνά μιλάμε για τη γυναικεία ενδυνάμωση και τον φεμινισμό και πώς αυτή η γυναίκα τα έκανε πράξη χωρίς να το προσπαθεί. Οι επιλογές της, ο τρόπος που έζησε, που πήρε κάποιες σημαντικές αποφάσεις της ζωής της, πράγματα που τότε θεωρούνταν αδιανόητα. Καμιά φορά βλέπεις ανθρώπους να βγαίνουν μπροστά και να διαλαλούν τα δικαιώματα αλλά με τη ζωή τους να μην υποστηρίζουν στην πράξη όλα αυτά. Η γυναίκα αυτή έκανε πράγματα πολύ μπροστά για την εποχή της, πήρε πρωτοποριακές και δυναμικές αποφάσεις» είπε μεταξύ άλλων.

Ανθή Βούλγαρη: «Η Μαρινέλλα “έφυγε” στη σκηνή που τόσο αγαπούσε»

Στον θάνατο της Μαρινέλλας αναφέρθηκαν, επίσης, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη. Οι δύο δημοσιογράφοι θέλησαν να αφιερώσουν την έναρξη της εκπομπής τους στην κορυφαία ερμηνεύτρια που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στο ελληνικό πεντάγραμμο.

«Πώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε; Νομίζω ότι όλες αυτές τις μέρες θα ακούμε Μαρινέλλα. Πέρασε ενάμισης χρόνος; Αυτό σκεφτόμουν. Το σημαντικό που το σκεφτόμουν είναι ότι η Μαρινέλλα “έφυγε” όρθια. Και “έφυγε” όρθια πάνω στη σκηνή που τόσο πολύ αγαπούσε. Θέλω να πω ότι από κει ξεκίνησε η περιπέτεια, αυτή η αντίστροφη μέτρηση μέχρι που ήρθε μια μέρα του Μάρτη και “έφυγε” ψηλά στον ουρανό. Έχει ζήσει ζωές 100 η Μαρινέλλα» είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη και πρόσθεσε:

Αύριο είναι η εξόδιος ακολουθία, αύριο θα γίνει η κηδεία της στη Μητρόπολη. Να πάμε να αφήσουμε κι εμείς ένα λουλούδι εκεί πέρα, για αυτή την υπέροχη γυναίκα, η οποία μετά από ενάμιση χρόνο είπε να “φύγει” στον ουρανό, να αλλάξει ουρανό. Ξέρεις, η Μαρινέλλα είναι σταρ. Και λέω “είναι”, γιατί ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουνε ποτέ ρε παιδί μου. Είναι σταρ. Είναι η γυναίκα που κατάφερε να επιβάλει όχι μόνο τη φωνή της. Εντάξει, η φωνή της ήταν μαγική. Εγώ την είχα ακούσει στο Ηρώδειο πολλές φορές. Στα νυχτερινά μαγαζιά αυτό το μπρίο της, το κέφι που έκανε η Μαρινέλλα, δεν μπορούσε καμιά να το κάνει. Επέβαλε το κοντό μαλλί, το δικό της στυλ», σχολίασε η Ανθή Βούλγαρη.

Γιώργος Λιάγκας: «Η Μαρινέλλα ήταν τυχερή, είχε τον θάνατο που της άρμοζε»

Με ένα τραγούδι της Μαρινέλλας και τη δική του αναφορά στον θάνατό της ξεκίνησε την εκπομπή του ο Γιώργος Λιάγκας.

«Καλημέρα. Έκλεισε ένα κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο που ουσιαστικά έκλεισε έτσι όπως θα επιθυμούσε η ίδια η Μαρινέλλα: στο απόγειο της καριέρας της, σε μία μαγική βραδιά στο Ηρώδειο, εκεί όπου έπαθε η γυναίκα το εγκεφαλικό και κατέρρευσε πάνω στη σκηνή, πάνω στο μεγαλείο της, την ώρα που έλεγε τα τραγούδια της και την αποθέωνε όλος ο κόσμος. Αν μπορούσε να σχεδιάσει τον θάνατό της, έτσι θα ήθελε να πεθάνει η Μαρινέλλα: πάνω στη σκηνή και μάλιστα όχι πάνω σε οποιαδήποτε σκηνή αλλά στη σκηνή του Ηρωδείου, ενός από τα πιο εμβληματικά θέατρα του κόσμου, για το κλείσιμο μιας μαγικής ζωής. Η Μαρινέλλα ήταν τυχερή που είχε τον θάνατο που της άρμοζε» είπε ο παρουσιαστής και πρόσθεσε:

«Διαφωνώ σε πολλά με τον Λαζόπουλο αλλά άκουσα κάτι ωραίο που είπε χθες, ότι ουσιαστικά η Μαρινέλλα πέθανε τότε (στο Ηρώδειο) και ήθελε ενάμιση χρόνο να είναι κοντά στους δικούς της, να τη φροντίσουν και να έρθει όλη η οικογένεια δίπλα της και πέθανε ενάμιση χρόνο μετά. Χαρά είναι, γιατί ήταν πλήρης ημερών και πέθανε έτσι όπως ήθελε. Θα μείνει στο πάνθεον των πολύ σπουδαίων της Ελλάδας»

Φυλακές Τρικάλων: Απεργία πείνας από δεκάδες κρατούμενους – Καταγγελίες για αυταρχικές αποφάσεις και απάνθρωπες συνθήκες

Παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Γαύδο οι μαθητές από τα σχολεία της Βούλας – Επιστρατεύεται πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού για την επιστροφή τους (video)

Αγρίνιο: Αναζητούνται κι άλλα άτομα για την επίθεση με σουγιά στον 16χρονο – Ο καθοριστικός ρόλος της αδελφής του θύματος



