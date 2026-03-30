Κοζάνη: Αρκούδα «μπούκαρε» σε οικισμό και «λεηλάτησε» κοτέτσια, πανικός στους κατοίκους

Αναστάτωση έχει προκληθεί στον οικισμό Αναρράχη Εορδαίας, όπου μία αρκούδα εισέβαλε σε δύο κοτέτσια το βράδυ της Κυριακής (29/3).

Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν απώλειες πουλερικών, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Η Τοπική Κοινότητα καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, κυρίως τις βραδινές ώρες, και να αποφεύγουν σημεία όπου ενδέχεται να εμφανιστεί η αρκούδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το kozan.gr συστήνεται η λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία των οικόσιτων ζώων και των περιουσιών, καθώς η παρουσία άγριων ζώων κοντά στον οικισμό παραμένει πιθανή.

