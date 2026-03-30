ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβλήθηκε η δίκη του «Φραπέ» για τον Οκτώβριο λόγω κωλύματος του δικηγόρου του

Στην Ευελπίδων βρέθηκε ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές» για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, η δίκη αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου λόγω κωλύματος της δικηγόρου του.

Η κατηγορία που τον βαραίνει αφορά την πρώτη κλήση που είχε λάβει προκειμένου να δώσει κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τότε ο αγροτοσυνδικαλιστής δεν είχε εμφανιστεί και είχε αποστείλει υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απείθεια, ενώ ερευνάται και για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

