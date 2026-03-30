Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Η 59χρονη που βρέθηκε νεκρή είχε ζώνη βαλμένη στο λαιμό της

Εγκληματική ενέργεια δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο της 59χρονης στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το θύμα βρέθηκε νεκρή ημίγυμνη στο κρεβάτι της. Ο θάνατος της, σύμφωνα με το Grtimes, φαίνεται ότι επήλθε από σταγγαλισμό, που προκλήθηκε από ζώνη.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο και τις συνθήκες του θανάτου, ενώ αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων στην περιοχή.

Η 59χρονη ζούσε στη Γερμανία και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για το μνημόσυνο του παιδιού της. Την αστυνομία κάλεσε φίλη της, επειδή δεν το σήκωνε.

