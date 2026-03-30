Άστρος Κυνουρίας: Νεκροί δύο εργαζόμενοι από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στο Άστρος Κυνουρίας, καθώς δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ της περιοχής του Αγίου Ανδρέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του astrosnews.gr, κατά την εκτέλεση εργασίας μεταφοράς ελαστικών με όχημα βαρέου τύπου («παπαγαλάκι»), το μηχάνημα άγγιξε -κατά την ανύψωση- καλώδια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα το ρεύμα να «χτυπήσει» τους δύο εργαζόμενους.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και προσωπικό από το Κέντρο Υγείας Άστρους προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα πτώματα.

Το δυστύχημα ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.

