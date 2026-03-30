ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 16:26
Εξελίξεις στην υπόθεση Παναγόπουλου: Bγαίνει από το αρχείο η δικογραφία για το πόθεν έσχες του 

giannis_panagopoulos_GSEE_new

Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών αποφάσισε να επαναφέρει από το αρχείο τη δικογραφία που αφορά το πόθεν έσχες του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, ζητώντας να διερευνηθεί εκ νέου εάν είχε ή όχι υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Η εντολή για περαιτέρω έρευνα ανοίγει ξανά τον φάκελο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά δεδομένα και να διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι για συνέχιση της ποινικής διαδικασίας.

Την περαιτέρω προκαταρκτική έρευνα θα διενεργήσει η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.Για την προηγούμενη αρχειοθέτηση ελήφθησαν υπόψη το υπόμνημα των συνηγόρων Παναγοπουλου και η γνωμοδότηση από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ.

Δεν είχα υποχρεώση να καταθέσω πόθεν έσχες, λέει ο Παναγόπουλος

Ο Γιάννης Παναγόπουλος υποστήριξε, μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ,  ότι σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει από διάφορες κυβερνήσεις και από γνωματεύσεις που έχει από κορυφαίους νομικούς, δεν είχε την υποχρέωση να καταθέσει πόθεν έσχες. Πρόσθεσε ότι έχουν κλείσει δύο μήνες και ακόμη δεν έχει πάρει το πόρισμα της Αρχής «με βάση το οποίο κατακρεουργήθηκε».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο ίδιος δεν είναι καν ακόμη υπό έρευνα και τον αποκαλούν κατηγορούμενο. «Υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία ελέγχου και πρέπει να δω πού χτυπάει και γιατί. Εμφανίστηκαν όλα σε περίεργες στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι «η πρώτη υπόθεση εμφανίστηκε όταν ήμουν στη Βουλή για να υπερασπίσω μια μεγάλη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η δεύτερη υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο όταν είχαμε αναγγείλει ότι υπογράφεται η μεγαλύτερη σύμβαση από το 2012 για τον επισιτισμό».

Θα ξαναείναι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ

Υπογράμμισε ότι «κανονικά αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό θα έπρεπε να κάνω και όχι να τρέχω να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου». Την ίδια ώρα, σχολίασε ότι ο ίδιος δεν είχε ευρωπαϊκά κονδύλια για κατάρτιση. «Δεν έχουμε κοινοτικά κονδύλια που να μας οδηγούν σε αυτά τα δυσθεώρητα ύψη», είπε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει υπογράψει έγγραφο που να μην έχει πάνω από τρεις υπογραφές.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ. «Το πότε θα φύγω το κρίνουν οι συνάδελφοί μου και οι συγκυρίες», σημείωσε, ενώ τόνισε ότι «θα ήθελα να φύγω καιρό πριν, γιατί πέρασα κάποια δύσκολα πράγματα».

Σχετικά με την απόφασή του να παραμείνει στη ΓΣΕΕ, ανέφερε ότι «και στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, δεν πέρασα μια εύκολη εποχή και τα συνδικάτα κρατήθηκαν όρθια. Αντέξαμε και τώρα προσπαθούμε να ανασυνταχθούμε». Επανέλαβε ότι «πολλές φορές σκέφτηκε να φύγει, αλλά τον κράτησε η δύναμη των ανθρώπων που ήταν δίπλα του».

Ο κ. Παναγόπουλος εξήγησε ότι δεν ήταν ποτέ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. «Είμαι απέναντι σε αυτούς που αμφισβητούν την αυτονομία των συνδικάτων. Τα συνδικάτα δεν είναι το μακρύ χέρι των κομμάτων. Φοβάμαι τα κόμματα που συμπεριφέρονται ως συνδικάτα, αλλά και τα συνδικάτα που συμπεριφέρονται ως κόμματα». Τέλος, ξεκαθάρισε ότι «ο θεσμός της ΓΣΕΕ στο τέλος της ημέρας δεν θα πληγεί», ενώ εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη.

pierrakakis_2101_1920-1080_new
trakter_agrotes_new
5G-Seagul_COSMOTE TELEKOM
marinella–new
Pasok (1)
VASILIS_GOUMAS_NEW
iisous-nazaret-new
doukas laliwtis skandalidis tsipras
plakias_manesis_ntolka
pasok synedrio
pierrakakis_2101_1920-1080_new
trakter_agrotes_new
5G-Seagul_COSMOTE TELEKOM
