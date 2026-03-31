ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:30
Αγρίνιο: Ανατροπή στην αιματηρή συμπλοκή – Νεαρός παραδόθηκε και ομολόγησε ότι εκείνος μαχαίρωσε τον 16χρονο

maxairoma_anilikoi_2810_1920-1080_new
Ανατροπή σημειώθηκε σήμερα (31/3) στην υπόθεση με την επίθεση νεαρών σε έναν 16χρονο στο Αγρίνιο, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του από μαχαίρι.

Η Αστυνομία για το συμβάν που σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο κέντρο του Αγρινίου ταυτοποίησε τρεις ανήλικους για την επίθεση, ωστόσο ένας άλλος νεαρός φέρεται να είναι ο δράστης που μαχαίρωσε με αιχμηρό αντικείμενο τον 16χρονο.

Όπως μεταδίδει η sinidisi.gr, σήμερα το πρωί χωρίς να του έχει ασκηθεί κάποια δίωξη ένας νεαρός συνοδεία του δικηγόρου του, προσήλθε στην Αστυνομία και παραδόθηκε ως δράστης του σοβαρού τραυματισμού του 16χρονου.

Ο νεαρός δεν είχε ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία, ούτε περιλαμβάνονταν στα άτομα που είχαν προσαχθεί, στο πλαίσιο των ερευνών που έγιναν από την πρώτη στιγμή για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ομολόγησε ότι αυτός τραυμάτισε σοβαρά τον 16χρονο. Έτσι αφέθη ελεύθερος, αφού η σύλληψή του δεν έγινε στα πλαίσια του αυτοφώρου και θα λάβει κλήση για τακτική Ανάκριση.

Oι υπόλοιποι τρεις ανήλικoι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

Σε δηλώσεις του ο δικηγόρος του νεαρού τόνισε ότι ο πελάτης του είναι μετανιωμένος για την πράξη του γι’ αυτό και εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές.

google_news_icon

data centers
pamela_genini_new (1)
cosmotetv_adv
baby_bear
kazantzidi-new
tired_woman_new
synedrio pasok (2)
aithousa apostolakis tzakri
war_middle_east_new
iisous-nazaret-new
data centers
pamela_genini_new (1)
cosmotetv_adv
