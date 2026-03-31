search
ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 17:49
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.03.2026 16:07

Εύοσμος: Ασφυκτικό θάνατο έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, η 59χρονη έφερε τραύμα από μπουνιά στο μάτι 

euosmos

Ασφυκτικό θάνατο «έδειξε» η ιατροδικαστική εξέταση για την 59χρονη που βρέθηκε νεκρή σε μονοκατοικία στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα επιβεβαίωσαν την αρχική εκτίμηση ως προς την αιτία θανάτου.

Ως μέσο τέλεσης του εγκλήματος εκτιμάται το λουρί από την τσάντα της γυναίκας, που ήταν περασμένο γύρω από τον λαιμό της κατά τον εντοπισμό της. Στο πρόσωπό της εντοπίστηκε επίσης χτύπημα– πιθανότατα από μπουνιά (στην περιοχή του ματιού).

Δεν κακοποιήθηκε σεξουαλικά

Πηγές που ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, αναφέρουν πως δεν προέκυψαν ευρήματα σεξουαλικής κακοποίησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία, στη μονοκατοικία δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν προσωπικά αντικείμενα της παθούσας, όπως για παράδειγμα έγγραφα και κοσμήματα.

   Στελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδας προσδοκούν να πάρουν απαντήσεις και από το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε στο σπίτι. Η τηλεφωνική συσκευή εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Η 59χρονη ζούσε μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, ενώ είχε επιλέξει να αγοράσει την μονοκατοικία στον Εύοσμο για να είναι κοντά σε συγγενικά της πρόσωπα. Τους τελευταίους μήνες φαίνεται πως είχε αρχίσει να ανακαινίζει το σπίτι, για το οποίο είχε δώσει προκαταβολή.

Διαβάστε επίσης

Θρίλερ χωρίς λύση… στου Ζωγράφου: Δεν κατάφερε να προσδιορίσει τα αίτια θανάτου η ιατροδικαστική 

Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα – Συγκίνησαν Νταλάρας και Αλεξίου στους επικήδειους (Videos/Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kotes
ΕΛΛΑΔΑ

Παράνομη εκτροφή με κότες και κατσίκες σε ταράτσα στους… Αμπελόκηπους

oikogeneia vilanaki roma lariss – new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες (Photos)

Thomas-Gouokap
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναθηναϊκός ζητά να αφαιρεθεί η ελληνική υπηκοότητα από τον Τόμας Γουόκαπ

tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για μετάθεση της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου: «Πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο “Νίξον” του Μαξίμου δραπετεύει»

adonis_3103_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις σε Τσίπρα: «Αλέξη μου, τσάμπα τα έδωσες τα λεφτά στους Γάλλους, στα φάγανε χωρίς λόγο» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tired_woman_new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

synedrio pasok (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

tel_aviv_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπορούμε να χτυπάμε το Ιράν για εβδομάδες» λένε οι IDF - Από την Τεχεράνη το χτύπημα στο τάνκερ, 8 τραυματίες στο Τελ Αβίβ - Όλες οι εξελίξεις

aithousa apostolakis tzakri
ΚΑΛΧΑΣ

Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 17:46
1 / 3