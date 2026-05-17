«Τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά»: Δεύτερη ανάρτηση Τσίπρα σε ένα 24ωρο για το πολιτικό restart

Mήνυμα ετοιμότητας για την ίδρυση του νέου του κόμματος στέλνει ο Αλέξης Τσίπρας με τη νέα του αινιγματική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά», αναφέρει στο βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απεικονίζει ένα χέρι που χτυπά με ανυπμονοσία ένα τραπέζι.

Η νέα ανάρτηση αποτελεί το δεύτερο μέρος ενός «teaser» της επιστροφής του.

Μόλις ένα 24ωρο νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε αναρτήσει αντίστοιχο βίντεο, με θερμά μηνύματα πολιτών για την επιστροφή του. «Τον Μάρτη ήταν νωρίς…», ανέφερε.

«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη όταν γίνουν οι εκλογές» είχε διαμηνύσει ο πρώην πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Χαλάνδρι, προαναγγέλοντας πως τώρα είναι η κατάλληλη ώρα.

Διαβάστε επίσης:

Τι σημαίνει ο πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για το πόθεν έσχες Ανδρουλάκη: Ο εκλογικός στόχος, οι καμένες γέφυρες και ο ρόλος Γεωργιάδη

Ανδρουλάκης: Ένας επικοινωνιακός μηχανισμός επιχειρεί να οργανώσει την εξόντωσή μου – Είμαι και ηθικός και νόμιμος (Video)

Επιμένει ο Γεωργιάδης για το ακίνητο Ανδρουλάκη: «Μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. από το Δημόσιο» – «Λάσπη στον ανεμιστήρα» λέει το ΠΑΣΟΚ



