ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 21:10
31.03.2026 19:40

Μαρινέλλα: Στο νεκροταφείο Κηφισιάς η ταφή της εμβληματικής καλλιτέχνιδας – Υπό τους ήχους των τραγουδιών της ο αποχαιρετισμός

Με τις μελωδίες των τραγουδιών της «Ποτέ να μη χαθείς απ’ τη ζωή μου» και «Καμιά φορά», που έπαιζαν σε πνευστά όργανα οι μουσικοί της, η σορός της Μαρινέλλας ενταφιάστηκε στην τελευταία της κατοικία, στο Νεκροταφείο Κηφισιάς, χωρίς κάμερες και επισημότητα, καθώς επιθυμία της οικογένειάς της ήταν ο τελευταίος αποχαιρετισμός να γίνει σε στενό κύκλο.

Η ταφή της στο Νεκροταφείο Κηφισιάς επελέγη από την οικογένειά της καθώς βρίσκεται κοντά στο σπίτι που ζούσαν όλοι μαζί.

Εκεί τής είπαν το στερνό αντίο η λατρεμένη μοναχοκόρη της Τζωρτζίνα Σερπιέρη, η οποία όλο αυτό το διάστημα που ήταν κλινήρης δεν έφυγε λεπτό από το πλευρό της, τα δυο εγγόνια της αλλά και η αγαπημένη της αδελφή, Λούλα, με την οποία επίσης ζούσε μαζί για πάρα πολλά χρόνια.

Στην ταφή παραβρέθηκαν, εκτός από τους συγγενείς, και ορισμένοι καλλιτέχνες που διατηρούσαν στενές σχέσεις με την Μαρινέλλα μεταξύ των οποίων η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας, που εκφώνησαν και τους συγκινητικούς επικήδειους στη Μητρόπολη, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Γιάννης Βούρος, η Νατάσσα Θεοδωρίδου και η Ζέτα Μακρυπούλια.

Αυλαία για μια θρυλική ερμηνεύτρια που «άλλαξε ουρανό»…

