Κακοκαιρία Erminio: SOS για ακραία καιρικά φαινόμενα – Πότε θα πέσει η περισσότερη βροχή, 7 περιοχές σε Red Code – Τι θα γίνει με τα σχολεία

Για μια «δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία» κάνει λόγο αναφερόμενος στην κακοκαιρία Erminio ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κι επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ, Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

* Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, με την κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο να επηρεάζονται σημαντικά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

* Οι χαλαζοπτώσεις αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, ενώ από το απόγευμα στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.

* Οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη, ειδικότερα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η εξέλιξη αυτή του καιρού συνδέεται με μια ιδιαίτερα δυναμική διάταξη πάνω από την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο και την ταυτόχρονη παρουσία δύο βαρομετρικών χαμηλών.

Σημειώνεται μάλιστα ότι σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία αναπτύχθηκε από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το συγκεκριμένο επεισόδιο κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λαγουβάρδος, ήδη από σήμερα, Τρίτη, είναι σχηματισμένο ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία, το οποίο ονομάστηκε “ERMINIO” από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με βροχές και καταιγίδες ανοιχτά ακόμη του Ιονίου. «Έχει κάποιες βροχές στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο και μέχρι το τέλος της ημέρας αναμένονται βροχές στα δυτικά τμήματα, δηλαδή νησιά του Ιονίου, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, χωρίς όμως τα σημερινά ύψη βροχής να μας ανησυχούν σε αυτές τις περιοχές. Αύριο, Τετάρτη, έχουμε, όμως, την εξής εξέλιξη: Παραμένει το βαρομετρικό χαμηλό εκεί στη Νότια Ιταλία και ανοιχτά του Ιονίου και δημιουργείται ένα βαρομετρικό χαμηλό -αυτό είναι το παράδοξο- από τη Βόρεια Αφρική, το οποίο περνάει πάνω από τη Λιβύη, την Κρήτη μέσα στην ημέρα, και έρχεται στο Αιγαίο προς το μεσημέρι της Τετάρτης. Την Τετάρτη το μεσημέρι θα έχουμε δύο βαρομετρικά χαμηλά, ένα στο Ιόνιο και ένα στο Αιγαίο, που ο συνδυασμός κάνει την κατάσταση πιο δύσκολη. Ειδικά αυτό του ανατολικού κομματιού του Αιγαίου, αυτό δηλαδή που έρχεται από την Αφρική, θα “δώσει” έντονες βροχοπτώσεις στα ανατολικά τμήματα, Πιερία, Θεσσαλία κυρίως στα ανατολικά τμήματα, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, σε ένα μεγάλο τμήμα της Ανατολικής και Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, και στη συνέχεια στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα». Όπως σημειώνει, αυτό το χαμηλό, θα συνδυάζεται με πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικούς ανέμους. ειδικά στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου και μέχρι τις Κυκλάδες. «Θα φτάσουν τα 8-9 μποφόρ μέσο άνεμο και ριπές που θα ξεπεράσουν τα 110 χλμ την ώρα, με πιθανότητα να δημιουργήσουν προβλήματα πέρα από τη ναυσιπλοΐα και στην ξηρά γιατί θα έχουμε πολύ ενισχυμένους ανέμους», σημειώνει.

«Πιο δύσκολη ημέρα η Τετάρτη 01-04»

Αναφορικά με την Αττική όπως τονίζει θα σημειωθούν βροχοπτώσεις από το πρωί, ωστόσο τα φαινόμενα θα ενταθούν από το μεσημέρι και το απόγευμα όπου αναμένεται να εκδηλωθούν καταιγίδες. «Μας ανησυχεί γιατί τα προβλεπόμενα ύψη βροχής είναι σχετικά υψηλά και δεδομένης της ευαισθησίας της Αττικής στα πλημμυρικά επεισόδια μικρής ή μεγάλης έντασης. Μας ανησυχεί επομένως και η Αττική», εξηγεί και προσθέτει ότι την Πέμπτη θα συνεχιστούν οι βροχές και στην Αττική αλλά με μικρότερη ένταση. «Η αυριανή μέρα είναι η πιο δύσκολη και θα έλεγα από το μεσημέρι και μετά στις πιο πολλές περιοχές», αναφέρει ο κ. Λαγουβάρδος.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ, το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό έχει σχηματιστεί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας. Ταυτόχρονα, δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο βαθαίνει γρήγορα στην περιοχή του Αιγαίου, κινείται από την περιοχή της Βόρειας Αφρικής προς τα βόρεια-βορειοανατολικά. «Αυτό είναι το χαμηλό που συνδέεται άμεσα με τη σημαντική επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας την Τετάρτη. Η δημιουργία αυτού του δεύτερου χαμηλού συνδέεται με σημαντικές θερμοκρασιακές διαφορές πάνω από την Αφρική», υπογραμμίζει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Σε σχετικό χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ παρουσιάζονται οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας στα 850 hPa (σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020) την Τετάρτη 01 Απριλίου 2026 09:00. Πρόκειται, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, για μια ασυνήθιστη για την εποχή ψυχρή εισβολή που εντοπίζεται στη Βορειοδυτική Αφρική, με τις ψυχρές αέριες μάζες (αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις) να μετατοπίζουν βορειότερα τις θερμές αέριες μάζες (θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις) πάνω από τη Σαχάρα προς τη Μεσόγειο.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, λόγω της κακοκαιρίας Erminio που θα σαρώσει τη χώρα με έντονα φαινόμενα.

Θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στην Αττική από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

στ. Θα επικρατήσουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και κυρίως στα Δωδεκάνησα πολύ θυελλώδεις ΝΑ άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και στα Δωδεκάνησα 10 μποφόρ.

Σε κατάσταση Red Code 7 περιοχές

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), αύριο Τετάρτη 01-04-2026 και την Πέμπτη 02-04-2026 τις Περιφέρειες:

Αττικής

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλίας περιλαμβανομένων των Σποράδων

Πελοποννήσου

Νοτίου Αιγαίου

καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο αυτό, Δήμοι και Περιφέρειες των παραπάνω περιοχών καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τρίτης η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που είχε εκδώσει τη Δευτέρα (30/3).

Αναλυτικά ολόκληρο το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ:

«Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 4 που εκδόθηκε τη Δευτέρα 30-03-26 12:15 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Καιρικό σύστημα στην κεντρική Μεσόγειο, με την ονομασία ERMINIO προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-26 και την Πέμπτη 02-04-26 τις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Την Τετάρτη (01-04-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στην Πιερία από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Αττική από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

στ. Στις βόρειες Κυκλάδες από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

θ. Στην ανατολική Κρήτη τις απογευματινές – βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Πέμπτη (02-04-26)

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Ποια σχολεία θα είναι κλειστά

Ανοιχτά θα παραμείνουν την Τετάρτη 1η Απριλίου τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Αττική, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, μετά και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.



Αντιθέτως, κλειστά θα είναι τα νυχτερινά σχολεία, καθώς τα φαινόμενα της επικείμενης κακοκαιρίας Erminio, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Κινδύνου και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, αναμένεται να εξελιχθούν ραγδαία και να ενταθούν από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα.

Εξαίρεση για την Αττική αποτελεί ο Δήμος Μαραθώνα, που αποφάσισε να μην ανοίξουν τα σχολεία εντός της δικαιοδοσίας του.





Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν «με σεβασμό προς τον οικογενειακό προγραμματισμό», ενώ προέβη στις ακόλουθες τέσσερις συστάσεις:

1. Περιορισμός των μετακινήσεων μαθητών και οικογενειών στις απολύτως αναγκαίες, κυρίως τις κρίσιμες ώρες, από το απόγευμα και μετά. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους γονείς και φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας κατά τη μετάβασή τους προς και από αυτές.

Επανεξέταση απογευματινών δραστηριοτήτων, φροντιστηρίων και εξωσχολικών προγραμμάτων, με γνώμονα την ασφάλεια.

Έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

Άμεση απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων για αναβολή – ματαίωση των μαθητικών εκδρομών που έχουν προγραμματιστεί από τα σχολεία της Περιφέρειας, από και προς όλες τις περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου ώρα με την ώρα, ενώ με εντολή Περιφερειάρχη, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας συσκέπτονται διαρκώς πάνω σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου, σε συνεχή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.



Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται την περιοχή, όπως και τα σχολεία σε Κω και Σύμη.

ΓΣΕΕ: Ανάγκη εφαρμογής ρυθμιστικού πλαισίου για την υγεία και την ασφάλεια εργαζομένων

Την ανάγκη εφαρμογής ρυθμιστικού πλαισίου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων τονίζει, από την πλευρά της, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) σε ανακοίνωσή της, με αφορμή την επικείμενη κακοκαιρία ERMINIO.

Στην ανακοίνωσή της, η ΓΣΕΕ επισημαίνει:

«Οι εργαζόμενοι που δεν θα καταφέρουν να προσέλθουν στην εργασία τους όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας σπουδαίου λόγου που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής τους, λόγω της ακραίας βροχόπτωσης και των συνεπειών της, δικαιούνται κανονικά της αποδοχές τους για την ημέρα ή τις ημέρες αυτές της κακοκαιρίας, αρκεί να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία στον εργοδότη τους (άρθρο 657 ΑΚ, άρθρο 10 ΠΔ 62/2025).

Τυχόν διακοπή των συγκοινωνιών και επικινδυνότητα όλων των δρόμων και όχι μόνο των κεντρικών οδικών αρτηριών, εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης, αλλά και της χαμηλής ορατότητας σε πολλές περιπτώσεις, αποτελούν τυπική περίπτωση σπουδαίου λόγου, που δικαιολογεί, σύμφωνα με την καλή πίστη, τη μη παροχή της εργασίας.

Εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το δικαίωμα στις αποδοχές της ημέρας κακοκαιρίας θεμελιώνεται, όταν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, να μεταβεί στην εργασία του (άρθρο 656 ΑΚ, άρθρο 9 ΠΔ 62/2025).

Επίσης, το δικαίωμα αυτό διατηρείται και όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε κανονικά, επειδή ο εργοδότης διέκοψε τη λειτουργία της χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα “μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης”.

Συνεπώς, ο εργαζόμενος που δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην επιχείρηση, της οποίας τη λειτουργία διέκοψε ο εργοδότης την ημέρα της κακοκαιρίας, λόγω της εκτίμησής του π.χ. ότι δεν θα υπάρξει επαρκής πελατεία ή (και) προσέλευση των εργαζομένων, δικαιούται κανονικά τις αποδοχές της ημέρας αυτής.

Πέρα από νομικά είναι και λογικά αυτονόητο ότι στις οικοδομικές εργασίες, στις εργασίες σε υπαίθριους χώρους και σε επιχειρήσεις-εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, των πληττόμενων περιοχών που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στον χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, πρέπει να είναι υποχρεωτική η παύση των εργασιών αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών που αφορούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στην επιχείρηση που, λόγω της ασυνήθους σε ένταση βροχόπτωσης, είναι κατ’ αντικειμενική κρίση αδύνατον να λειτουργήσει, τα μέρη απαλλάσσονται αμοιβαία από τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την παροχή εργασίας κατά την ημέρα που παρέμεινε κλειστή (ΑΚ 380).

Σημειώνεται ότι την ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία του, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, δεν μπορεί να χρεωθεί μονομερώς από τον εργοδότη ως ημέρα κανονικής άδειας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση τηλεργασίας, λόγω συνθηκών, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει τον εξοπλισμό ή να καταβάλει το επίδομα τηλεργασίας (άρθρο 67. Ν. 4808/2021).

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ προς το Υπουργείο Εργασίας η εισαγωγή στην ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ρητών ρυθμίσεων για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεων για τη μη διακινδύνευση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Χρειάζεται άμεσα ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο και αυστηρές κυρώσεις, βάσει των οποίων να διεξάγονται οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας και να δημοσιοποιούνται ακολούθως τα στοιχεία τους.

Τα σωματεία, τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες δύναμης της ΓΣΕΕ, είναι σε επαγρύπνηση για τις καταγγελίες των εργαζομένων».

Επίσης, η ΓΣΕΕ υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να έχει στη διάθεση των συνδικάτων και των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για κάθε ζήτημα πληροφόρησης, στήριξης και συλλογικής δράσης και στα θέματα υγείας και ασφάλειας, το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ) και το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Εκ νέου συστάσεις απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επίσης έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

* Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

* Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

* Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

* Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

* Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

* Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

* Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

* Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

* Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

* Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

* Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

* Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

* Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

* Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

* Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

* Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

* Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

* Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

* Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

* Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

* Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

* Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

* Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

* Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

* Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

* Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή :

* Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

* Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Διαβάστε επίσης:

Δίκη για τα Τέμπη: Οι αλλαγές στην αίθουσα μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Πώς θα εισέρχονται οι διάδικοι και οι δημοσιογράφοι (Video)

Παράνομη εκτροφή με κότες και κατσίκες σε ταράτσα στους… Αμπελόκηπους

Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες (Photos)











