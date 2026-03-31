search
ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 17:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες (Photos)

oikogeneia vilanaki roma lariss – new

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των ηγετικών μελών της οικογένειας Ρομά, που συνέλαβαν οι αστυνομικοί Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση της απάτης με τις χρυσές λίρες στη Λάρισα.

Πρόκειται για την περιβόητη οικογένεια των Βιλανάκηδων που ήταν για χρόνια γνωστοί στις Αρχές και είχαν βαρύ ποινικό μητρώο.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατ’ εξακολούθηση με σκοπό να βλάψουν ξένη περιουσία και να αποκομίσουν αντίστοιχο παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των –120.000- ευρώ και της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες –υπό τη μορφή της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας εν γνώσει κατά το χρόνο κτήσης ή κατά το χρόνο περιέλευσης της κατοχής ή της χρήσης του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα- της οποίας το αντικείμενο υπερβαίνει συνολικά την αξία των -120.000- ευρώ.

Η έρευνα του λεγόμενου «ελληνικού FBI» και ειδικότερα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ έφερε στο φως εντυπωσιακά ευρήματα από παράνομο οπλισμό, χρυσές λίρες, αλλά και πολυτελείς κατοικίες, ακόμη και βίλα με ελικοδρόμιο.



Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες τους

Βιλανάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 03-11-1982 στη Λάρισα

Βιλανάκης Κυριάκος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 29-01-1976 στην Έδεσσα

Βιλανάκης Μάρκος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 06-06-1984 στην Κατερίνη

Βιλανάκης Άγγελος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 30-12-1980 στο Άργος

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υλικό της προανακριτικής διαδικασίας τα περισσότερα από τα πρόσωπα που εξετάζονται στην υπόθεση και έχουν ήδη προφυλακιστεί με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα σε Λάρισα και Αθήνα, εμφανίζονταν στις φορολογικές τους δηλώσεις με μηδενικά ή ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα.

Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα δήλωναν ότι βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής ένδειας, παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ακόμη και ως «σκηνίτες» ή άστεγους, ενώ παράλληλα είχαν και σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο που έφταναν δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Ωστόσο, η εικόνα που προκύπτει από την έρευνα των αρχών για τον τρόπο ζωής τους φαίνεται να είναι εντελώς διαφορετική, καθώς όπως προκύπτει από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ορισμένα από τα πρόσωπα της οικογένειας διέμεναν σε μεγάλα ακίνητα και πολυτελείς κατοικίες.

Διαβάστε επίσης:

Τρόμος για 38χρονη στην Κόρινθο: Ο πρώην και η νυν του έστησαν ενέδρα και της έριξαν νέφτι  

Μαρινέλλα: Το «ύστατο χαίρε» στη μεγάλη ερμηνεύτρια – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Αλεξίου και Νταλάρα, συγκίνηση στην κηδεία (Photos/Video)

Εύοσμος: Ασφυκτικό θάνατο έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, η 59χρονη έφερε τραύμα από μπουνιά στο μάτι 




google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kotes
ΕΛΛΑΔΑ

Παράνομη εκτροφή με κότες και κατσίκες σε ταράτσα στους… Αμπελόκηπους

oikogeneia vilanaki roma lariss – new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες (Photos)

Thomas-Gouokap
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναθηναϊκός ζητά να αφαιρεθεί η ελληνική υπηκοότητα από τον Τόμας Γουόκαπ

tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για μετάθεση της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου: «Πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο “Νίξον” του Μαξίμου δραπετεύει»

adonis_3103_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις σε Τσίπρα: «Αλέξη μου, τσάμπα τα έδωσες τα λεφτά στους Γάλλους, στα φάγανε χωρίς λόγο» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tired_woman_new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

synedrio pasok (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

tel_aviv_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπορούμε να χτυπάμε το Ιράν για εβδομάδες» λένε οι IDF - Από την Τεχεράνη το χτύπημα στο τάνκερ, 8 τραυματίες στο Τελ Αβίβ - Όλες οι εξελίξεις

aithousa apostolakis tzakri
ΚΑΛΧΑΣ

Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

