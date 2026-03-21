Νέα καταγγελία για την οικογένεια Ρομά με την απάτη με τις χρυσές λίρες – «Θα σου στείλω τα δάχτυλα των παιδιών σου σε κουτάκι»

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της συμμορίας Ρομά που φέρεται να εμπλέκεται στην απάτη με τις «χρυσές λίρες», καθώς νέα καταγγελία που έγινε την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου, στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ φέρνει στο φως ένα σκηνικό ωμής βίας και εκφοβισμού.

Σύμφωνα με το «Πρώτο Θέμα» στην καταγγελία που υπέβαλε επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, περιγράφει πώς βρέθηκε αντιμέτωπη με ένοπλη απειλή από άτομο που, σύμφωνα με την ίδια, ανήκει στην ίδια οικογένεια Ρομά που απασχολεί τις Αρχές για τη μεγάλη υπόθεση εξαπάτησης με χρυσές λίρες.

Όπως κατήγγειλε, στις αρχές Ιουλίου του 2023, ο συγκεκριμένος άνδρας τής ζήτησε να αγοράσει δύο αυτοκίνητα, συνολικής αξίας 54.800 ευρώ, ένα Peugeot 2008 και ένα Peugeot 3008. Για να «κλείσει» τη συμφωνία, κατέβαλε προκαταβολή 4.000 ευρώ, λέγοντας ότι «με το που γυρίσω από τις δουλειές με τα πανηγύρια θα σου φέρω και τα υπόλοιπα».

Πράγματι, λίγες ημέρες αργότερα, εμφανίστηκε και εξόφλησε το ποσό σε δεσμίδες των 500 ευρώ. Τα οχήματα παραδόθηκαν κανονικά, με το ένα να το παραλαμβάνει η σύντροφός του. Η υπόθεση, ωστόσο, πήρε ανατροπή όταν όπως καταγγέλλεται επικοινώνησε μαζί της λίγα λεπτά μετά υποστηρίζοντας ότι στο Peugeot 3008 «άναψαν λαμπάκια», ζητώντας να συναντηθούν.

Το ραντεβού δόθηκε σε σημείο στο Περιστέρι, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως. Η επιχειρηματίας πήγε έχοντας μαζί της τα χρήματα, καθώς όπως σημειώνει δεν μπορούσε να τα αφήσει στο γραφείο της. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας έβγαλε όπλο και της ζήτησε να του επιστρέψει τα χρήματα, εκτοξεύοντας σοκαριστικές απειλές. «Μου είπε ότι αν δεν του δώσω τα χρήματα, θα μου στείλει τα δάχτυλα των παιδιών μου σε κουτάκι», καταγγέλλει η επιχειρηματίας.

Στην συνέντευξη που εξασφαλίσαμε, η επιχειρηματίας περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τα όσα έζησε και τις απειλές που δέχθηκε.

