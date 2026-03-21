Καταγγελία από Λόλα Νταϊφά: «Είδα κοσμήματα που μου είχαν κλέψει να τα πουλάει ο Τσαγκαράκης» (Video)

Το ελληνικό FBI συνέλαβε τον Γιώργο Τσαγκαράκη μετά από επιχείρηση που πραγματοποίησε χθες (20/3) σε μια αποθήκη της επιχείρησής του στο Ελληνικό, στο πλαίσιο έρευνας για ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον προηγούμενο αιώνα και το οποίο ο ίδιος προσπάθησε να πουλήσει.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν επίσης άλλα σημαντικά ευρήματα, ανάμεσά τους πάνω από 300 πλαστοί πίνακες και περίπου 200.000 ευρώ σε μετρητά.

Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», η Λόλα Νταϊφα, η οποία είχε πέσει θύμα κλοπής στο παρελθόν και είχε χάσει κοσμήματα μεγάλης αξίας, αποκάλυψε ότι παρατήρησε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που της είχαν κλέψει να πωλείται στην εκπομπή του Γιώργου Τσαγκαράκη.

«Είδα τα κοσμήματα που μου είχαν κλέψει να τα πουλάνε στην τηλεόραση. Ήταν δικό μου το σχέδιο. Πήγε η αστυνομία και βρήκε τον χρυσοχόο, και τους είπε ότι εγώ του είχα δώσει το σχέδιο να τα φτιάξει. Τώρα έχουν φύγει από αυτόν που τα πουλούσε κάθε μέρα στην τηλεόραση και τα έχει η αστυνομία, και πρέπει να γίνει ένα δικαστήριο για να αποδείξουμε ότι δεν είμαι ελέφαντας. Και μια άλλη μέρα, είδα ότι ξαναέβγαλε τα ίδια σκουλαρίκια. Δεν τα είχε αυτός, τα είχε βγάλει σε βίντεο.

Πήρα τηλέφωνο και έκανα μια προσφορά 1000 ευρώ, και μου έκανε διάφορες αντιπροτάσεις. Με ρώτησε αν θέλω να τα φέρουν σπίτι μου ή θέλω να περάσω από το κατάστημα στο Κολωνάκι να τα παραλάβω. Τους είπα ότι θα πάω στο Κολωνάκι. Λίγο μετά με πήραν τηλέφωνο να μην πάω, και μου είπαν να μην πάω γιατί τα έχει πάρει η αστυνομία και τους απάντησα, “Α, είναι τα κλεμμένα μου”. Μου έκλεισαν το τηλέφωνο» τόνισε η Λόλα Νταϊφά.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή, πρόσθεσε: «Ο πλειστηριασμός γινόταν στην εκπομπή του κυρίου Τσαγκαράκη…Tην πρώτη φορά που τα είδα, πήγα στην αστυνομία και κατήγγειλα το γεγονός. Πήγαν από την αστυνομία στο κατάστημα και αυτός τους είπε ότι τα είχε φτιάξει για μένα. Μετά αυτό έπρεπε να πάρει τον δικαστικό δρόμο. Μετά από έξι μήνες, τα έβγαλαν πάλι σε βίντεο όμως…».

