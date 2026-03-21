Αγγελική Ηλιάδη: «Δεν με φοβίζει τίποτα» – Οι δηλώσεις μετά τις αποκαλύψεις για την κακοποίηση

Αποφασισμένη να μετατρέψει την εμπειρία της σε δύναμη προσφοράς προς άλλες γυναίκες δηλώνει η Αγγελική Ηλιάδη, μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στην ανταπόκριση που έχει λάβει από γυναίκες που έχουν περάσει παρόμοιες καταστάσεις, τονίζοντας πως αυτό την κινητοποίησε να προχωρήσει σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες.

«Ένα τεράστιο ευχαριστώ στις εκατοντάδες γυναίκες που μου έχουν στείλει μηνύματα. Έχω σοκαριστεί με τις ιστορίες που έχω ακούσει. Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε πράγματα δικά τους, ζητούν βοήθεια. Απίστευτο κύμα αγάπης. Είμαι ευγνώμων. Έχω μία ιδιαίτερη αγάπη στις γυναίκες και πόσο μάλλον στις μητέρες κι όλο αυτό μου έχει δώσει ώθηση να κάνω κάτι το οποίο θα στηρίζει τις γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση, έμπρακτα. Είναι από τα πρώτα πράγματα που θα κάνω τις επόμενες ημέρες, να βρεθώ με ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν και να στηρίξω τις γυναίκες», εξήγησε.

Οι δυσκολίες, η προσωπική δουλειά και η στήριξη

«Δεν ήταν εύκολο και χρειάστηκε δουλειά με τον εαυτό μου. Είχα βοήθεια από τον πνευματικό μου κι από ανθρώπους που μου στάθηκαν. Σήμερα είμαι μια γυναίκα ολοκληρωμένη, σέβομαι τον εαυτό μου και δεν αφήνω κανέναν να με προσβάλει και να με μειώσει. Ευχαριστώ την Ελίνα Παπίλα για την στάση της και το ήθος της. Ήταν η καλύτερη συνέντευξη της ζωής μου. Μου βγήκε και τα είπα. Τα λόγια του γιου μου, ωστόσο, ήταν τα πιο σημαντικά που μου είπε “είμαι περήφανος για σένα”», εξήγησε.

Η Αγγελική Ηλιάδη έκανε ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση με τα παιδιά της, εξηγώντας πως η ειλικρίνεια αποτελεί βασικό στοιχείο στην επικοινωνία τους.

«Πάντα με τα παιδιά μου προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής γίνεται. Όταν θεώρησα ως μητέρα από -από τη στιγμή που το παιδί μου μεγάλωσε, να συζητήσω κάποια πράγματα για να τα μάθει πρώτα από μένα κι όχι από κάπου αλλού- το έκανα. Έχουμε μια υπέροχη σχέση κι αυτό οφείλεται στην ειλικρίνεια που υπάρχει μεταξύ μας», είπε.

Το «γιατί τώρα;» και η Μαλλιωτάκη

Αναφερόμενη στη χρονική στιγμή των αποκαλύψεών της, που σχολιάστηκε έντονα, η τραγουδίστρια απάντησε: «Ποτέ δεν πρέπει να αποτρέπουμε μια γυναίκα να μιλάει για την κακοποίηση που έχει βιώσει».

Αναφερόμενη στις νομικές κινήσεις που φέρεται να εξετάζει η οικογένεια του Μπάμπη Λαζαρίδη, η Αγγελική Ηλιάδη διαμήνυσε: «Δε με φοβίζει τίποτα».

«Δεν σχολιάζω κανέναν και καμία δήλωση. Το τι βγαίνει και λέει ο καθένας που δεν γνωρίζει την προσωπική μου ζωή μου είναι παντελώς αδιάφορο», είπε τέλος αναφερόμενη στις δηλώσεις της Πόπης Μαλλιωτάκη.

