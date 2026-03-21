21.03.2026 11:19

Αγγελική Ηλιάδη: «Δεν με φοβίζει τίποτα» – Οι δηλώσεις μετά τις αποκαλύψεις για την κακοποίηση

21.03.2026 11:19
aggeliki-iliadi-new

Αποφασισμένη να μετατρέψει την εμπειρία της σε δύναμη προσφοράς προς άλλες γυναίκες δηλώνει η Αγγελική Ηλιάδη, μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στην ανταπόκριση που έχει λάβει από γυναίκες που έχουν περάσει παρόμοιες καταστάσεις, τονίζοντας πως αυτό την κινητοποίησε να προχωρήσει σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες.

«Ένα τεράστιο ευχαριστώ στις εκατοντάδες γυναίκες που μου έχουν στείλει μηνύματα. Έχω σοκαριστεί με τις ιστορίες που έχω ακούσει. Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε πράγματα δικά τους, ζητούν βοήθεια. Απίστευτο κύμα αγάπης. Είμαι ευγνώμων. Έχω μία ιδιαίτερη αγάπη στις γυναίκες και πόσο μάλλον στις μητέρες κι όλο αυτό μου έχει δώσει ώθηση να κάνω κάτι το οποίο θα στηρίζει τις γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση, έμπρακτα. Είναι από τα πρώτα πράγματα που θα κάνω τις επόμενες ημέρες, να βρεθώ με ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν και να στηρίξω τις γυναίκες», εξήγησε.

Οι δυσκολίες, η προσωπική δουλειά και η στήριξη

«Δεν ήταν εύκολο και χρειάστηκε δουλειά με τον εαυτό μου. Είχα βοήθεια από τον πνευματικό μου κι από ανθρώπους που μου στάθηκαν. Σήμερα είμαι μια γυναίκα ολοκληρωμένη, σέβομαι τον εαυτό μου και δεν αφήνω κανέναν να με προσβάλει και να με μειώσει. Ευχαριστώ την Ελίνα Παπίλα για την στάση της και το ήθος της. Ήταν η καλύτερη συνέντευξη της ζωής μου. Μου βγήκε και τα είπα. Τα λόγια του γιου μου, ωστόσο, ήταν τα πιο σημαντικά που μου είπε “είμαι περήφανος για σένα”», εξήγησε.

Η Αγγελική Ηλιάδη έκανε ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση με τα παιδιά της, εξηγώντας πως η ειλικρίνεια αποτελεί βασικό στοιχείο στην επικοινωνία τους.

«Πάντα με τα παιδιά μου προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής γίνεται. Όταν θεώρησα ως μητέρα από -από τη στιγμή που το παιδί μου μεγάλωσε, να συζητήσω κάποια πράγματα για να τα μάθει πρώτα από μένα κι όχι από κάπου αλλού- το έκανα. Έχουμε μια υπέροχη σχέση κι αυτό οφείλεται στην ειλικρίνεια που υπάρχει μεταξύ μας», είπε.

Το «γιατί τώρα;» και η Μαλλιωτάκη

Αναφερόμενη στη χρονική στιγμή των αποκαλύψεών της, που σχολιάστηκε έντονα, η τραγουδίστρια απάντησε: «Ποτέ δεν πρέπει να αποτρέπουμε μια γυναίκα να μιλάει για την κακοποίηση που έχει βιώσει».

Αναφερόμενη στις νομικές κινήσεις που φέρεται να εξετάζει η οικογένεια του Μπάμπη Λαζαρίδη, η Αγγελική Ηλιάδη διαμήνυσε: «Δε με φοβίζει τίποτα».

«Δεν σχολιάζω κανέναν και καμία δήλωση. Το τι βγαίνει και λέει ο καθένας που δεν γνωρίζει την προσωπική μου ζωή μου είναι παντελώς αδιάφορο», είπε τέλος αναφερόμενη στις δηλώσεις της Πόπης Μαλλιωτάκη.

Διαβάστε επίσης:

Τσακ Νόρις: Οι συμπρωταγωνιστές του αποχαιρετούν τον θρύλο των ταινιών δράσης

Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Η στιγμή της σύλληψής του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Μετά βίας μιλούσε και περπατούσε (Video)

«Ο Θεός συγχωρεί, ο Τσακ Νόρις ποτέ»: Τα πασίγνωστα ανέκδοτα για τον θρυλικό ηθοποιό – Πώς ξεκίνησαν

lola daifa (1)
Σοκάρει η Λόλα Νταϊφά: «Είδα κοσμήματα που μου είχαν κλέψει να τα πουλάει ο Τσαγκαράκης» (Video)

6901762 (1)
Γκαλερί Τσαγκαράκης: Κατάσχεση 190.000 ευρώ και σύλληψη υπαλλήλου – 7 μόνο γνήσια έργα ανάμεσα σε εκατοντάδες πλαστά

efka_grafeia_0903_1920-1080_NEW
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 27 Μαρτίου

pyrinika_iran
ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στη Νατάνζ – Bαλλιστικούς πυραύλους στον Ινδικό Ωκεανό εκτόξευσε η Τεχεράνη, όλες οι εξελίξεις

pezeskian
«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

Missles
«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

thessniki_1803_1920-1080_new
Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

lee-norris
Τσακ Νόρις – Μπρους Λι: Η επική αναμέτρηση on camera και η αληθινή ιστορία πίσω από τη θρυλική σκηνή

tsagarakis
Γιώργος Τσαγκαράκης: 300 πλαστοί πίνακες βρέθηκαν στην αποθήκη του, φέρεται να πωλούσε «Τσαρούχη» και «Παρθένη» έναντι 3.000-5.000

lola daifa (1)
Σοκάρει η Λόλα Νταϊφά: «Είδα κοσμήματα που μου είχαν κλέψει να τα πουλάει ο Τσαγκαράκης» (Video)

6901762 (1)
Γκαλερί Τσαγκαράκης: Κατάσχεση 190.000 ευρώ και σύλληψη υπαλλήλου – 7 μόνο γνήσια έργα ανάμεσα σε εκατοντάδες πλαστά

efka_grafeia_0903_1920-1080_NEW
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 27 Μαρτίου

