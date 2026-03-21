Τσακ Νόρις: Οι συμπρωταγωνιστές του αποχαιρετούν τον θρύλο των ταινιών δράσης

Τον δικό τους φόρο τιμής στον Τσακ Νόρις (Chuck Norris) απέτισαν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα οι Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone), Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ (Arnold Schwarzenegger), Στίβεν Κινγκ (Stephen King), Σκοτ Άντκινς (Scott Adkins) και Ντολφ Λούντγκρεν (Dolph Lundgren), αποχαιρετώντας τον θρύλο των ταινιών δράσης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Ο Νόρις είχε πρωταγωνιστήσει στο φιλμ «The Expendables 2» το 2012, σε σκηνοθεσία του Σιλβέστερ Σταλόνε, επιστρέφοντας έπειτα από επτά χρόνια στη μεγάλη οθόνη.

«Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ. Ήταν ένας γνήσιος Αμερικανός με κάθε έννοια. Ένας σπουδαίος άνθρωπος. Τα συλλυπητήριά μου στην υπέροχη οικογένειά του», έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram ο Σταλόνε συνοδεύοντάς την με ένα κοινό τους στιγμιότυπο από τα γυρίσματα.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ με ανάρτησή του στο X χαρακτήρισε τον συμπρωταγωνιστή του στους «The Expendables 2» ως ένα πραγματικό «είδωλο».

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του με πολλούς τρόπους όλα αυτά τα χρόνια, από την προώθηση της άθλησης μέχρι την κοινή μας παρουσία στη μεγάλη οθόνη. Ήταν ένας τρομερός τύπος, τόσο στην πραγματική ζωή όσο και στο Χόλιγουντ. Ο θρύλος του θα μείνει ζωντανός για πάντα».

Ο Λούντγκρεν, ο οποίος επίσης πρωταγωνίστησε στην ταινία, έγραψε στο Instagram: «Ο Τσακ Νόρις είναι ο πρωταθλητής. Από τότε που ήμουν νέος αθλητής πολεμικών τεχνών και αργότερα όταν μπήκα στον κινηματογράφο, τον έβλεπα πάντα ως πρότυπο. Έναν άνθρωπο που διέθετε τον σεβασμό, την ταπεινότητα και τη δύναμη που απαιτείται για να είναι κανείς άνδρας. Θα μας λείψεις, φίλε μου».

