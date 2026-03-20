ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 19:33
Το τελευταίο μήνυμα του Τσακ Νόρις στους fans του – «Δεν γερνάω, ανεβαίνω επίπεδο»

Λίγες μόλις ημέρες πριν φύγει από τη ζωή, ο Τσακ Νόρις είχε μοιραστεί με τους θαυμαστές του ένα αισιόδοξο και γεμάτο ενέργεια μήνυμα, αποδεικνύοντας πως παρέμενε σε εξαιρετική φυσική κατάσταση μέχρι το τέλος.

Ο θρυλικός ηθοποιός και πρωταθλητής των πολεμικών τεχνών είχε γιορτάσει τα 86α γενέθλιά του στις 10 Μαρτίου 2026, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που αποτύπωνε τη θετική του διάθεση και τη ζωντάνια του.

Στην ανάρτησή του, είχε επιλέξει να τονίσει τη φιλοσοφία ζωής που τον χαρακτήριζε, γράφοντας χαρακτηριστικά «δεν γερνάω, ανεβαίνω επίπεδο».

Στο ίδιο μήνυμα, είχε απευθυνθεί στους θαυμαστές του με λόγια αισιοδοξίας: «Γίνομαι 86 σήμερα! Τίποτα δεν συγκρίνεται με μια παιχνιδιάρικη δράση σε μια ηλιόλουστη μέρα που σε κάνει να νιώθεις νέος. Είμαι ευγνώμων για έναν ακόμη χρόνο, καλή υγεία και την ευκαιρία να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ».

Ακόμη, δεν παρέλειψε να εκφράσει την εκτίμησή του προς το κοινό του, σημειώνοντας: «Σας ευχαριστώ όλους που είστε οι καλύτεροι θαυμαστές στον κόσμο. Η υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια σήμαινε περισσότερα για εμένα από ό,τι θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε. Ο Θεός να σας ευλογεί, Τσακ Νόρις».

Θλίψη για τον θάνατο του θρυλικού ηθοποιού

Λίγες ημέρες αργότερα, το μεσημέρι της Παρασκευής 20/3, έγινε γνωστό πως ο γνωστός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένειά του μέσω Instagram, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα. Σε αυτό, ο Τσακ Νόρις τιμήθηκε ως ένας άνθρωπος που «έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και ακλόνητη δέσμευση στους ανθρώπους που αγαπούσε».

