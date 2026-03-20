Πέθανε ο θρυλικός Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών (photos/videos)

Ο Τσακ Νόρις (Chuck Norris), ο πρωταθλητής πολεμικών τεχνών που έγινε εμβληματικός αστέρας ταινιών δράσης και πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σειρά «Walker, Texas Ranger», πέθανε σε ηλικία 86 ετών.

Ο Νόρις νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Χαβάης από την Πέμπτη, με την οικογένειά του να γνωστοποιεί σήμερα -μέσω ανακοίνωσης- τον θάνατό του. «Αν και θα θέλαμε να διατηρήσουμε ιδιωτικές τις συνθήκες, να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια», ανέφερε η οικογένειά του.

«Για τον κόσμο, ήταν ένας καλλιτέχνης πολεμικών τεχνών, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας καταπληκτικός αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και αταλάντευτη αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από τη δουλειά του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ένα διαρκές αποτύπωμα σε τόσες πολλές ζωές».

Όπως αναφέρει το Variety, ως αστέρας ταινιών δράσης, ο Νόρις διέθετε έναν βαθμό αξιοπιστίας που ελάχιστοι μπορούσαν να φτάσουν. Όχι μόνο εμφανίστηκε δίπλα στον θρυλικό Μπρους Λι (Bruce Lee) στην ταινία του 1972 «The Way of the Dragon» (γνωστή και ως «Return of the Dragon»), αλλά ήταν και πραγματικός πρωταθλητής πολεμικών τεχνών, κατέχοντας μαύρη ζώνη στο τζούντο, μαύρη ζώνη 3ου βαθμού στο Brazilian Jiu-Jitsu, μαύρη ζώνη 5ου βαθμού στο καράτε, μαύρη ζώνη 8ου βαθμού στο ταεκβοντό, μαύρη ζώνη 9ου βαθμού στο Tang Soo Do και μαύρη ζώνη 10ου βαθμού στο Chun Kuk Do.

Ο Νόρις ήταν εξαιρετικά παραγωγικός στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και του ’80, πρωταγωνιστώντας στις ταινίες «The Delta Force» και «Missing in Action», καθώς και στα «Good Guys Wear Black» (1978), «The Octagon» (1980), «Lone Wolf McQuade» (1983), «Code of Silence» (1985) και «Firewalker» (1986).

Το 2012 συμμετείχε μαζί με πλήθος άλλων αστέρων δράσης στο «The Expendables 2» σε σκηνοθεσία Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone), έπειτα από απουσία επτά ετών από τη μεγάλη οθόνη.

Το 1984 πρωταγωνίστησε στο «Missing in Action», την πρώτη από μια σειρά ταινιών με επίκεντρο τη διάσωση αμερικανών αιχμαλώτων πολέμου που υποτίθεται ότι εξακολουθούσαν να κρατούνται μετά τον Πόλεμο του Βιετνάμ. (Ο μικρότερος αδελφός του, Γουίλαντ [Wieland], είχε σκοτωθεί υπηρετώντας στο Βιετνάμ, και ο Νόρις αφιέρωσε τις ταινίες «Missing in Action» στη μνήμη του, αν και οι επικριτές του και της Cannon Films υποστήριξαν ότι οι ταινίες δανείστηκαν υπερβολικά από τη βασική ιδέα των ιδιαίτερα επιτυχημένων ταινιών «Rambo» του Σταλόνε).

Καθώς η κινηματογραφική του καριέρα άρχισε να φθίνει, έκανε στροφή στην τηλεόραση, πρωταγωνιστώντας στη σειρά του CBS «Walker, Texas Ranger», εμπνευσμένη από την ταινία του «Lone Wolf McQuade». Η σειρά προβλήθηκε από το 1993 έως το 2001, ενώ ο ηθοποιός επανέλαβε τον ρόλο του Κορντέλ Γουόκερ στις τηλεταινίες «Walker Texas Ranger 3: Deadly Reunion» (1994) και «Walker, Texas Ranger: Trial by Fire» (2005). (Επίσης το 2005, ο Νόρις πρωταγωνίστησε στην τελευταία του ταινία, «The Cutter», που κυκλοφόρησε απευθείας σε DVD).

Στα τελευταία του χρόνια, ο Νόρις έγινε θέμα διαδικτυακών memes που κατέγραφαν φανταστικά και συχνά παράλογα κατορθώματα που του αποδίδονταν, όπως «Ο Τσακ Νόρις σκοτώνει το 100% των μικροβίων» και «Το χαρτί νικάει την πέτρα, η πέτρα το ψαλίδι και το ψαλίδι το χαρτί, αλλά ο Τσακ Νόρις νικάει και τα τρία ταυτόχρονα». Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε επίσης σε τηλεπωλήσεις εξοπλισμού γυμναστικής και έγινε όλο και πιο έντονα εκφραστής συντηρητικών πολιτικών απόψεων.

Ποιος ήταν ο Τσακ Νόρις

Ο Κάρλος Ρέι Νόρις (Carlos Ray Norris) γεννήθηκε στο Ράιαν της Οκλαχόμα. Ο πατέρας του υπηρέτησε ως στρατιώτης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1958 κατατάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία ως αστυνομικός αεροπορίας. Υπηρετώντας στη βάση Όσαν στη Νότια Κορέα, απέκτησε για πρώτη φορά το παρατσούκλι «Τσακ» (Chuck) και ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στο Tang Soo Do, γεγονός που οδήγησε στις μετέπειτα διακρίσεις του σε άλλες πολεμικές τέχνες και στην ανάπτυξη του υβριδικού στυλ Chun Kuk Do («Ο Παγκόσμιος Δρόμος»). Επέστρεψε στις ΗΠΑ και υπηρέτησε σε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στην Καλιφόρνια.

Μετά την αποστράτευσή του το 1962, εργάστηκε στην αεροδιαστημική εταιρεία Northrop και άνοιξε αλυσίδα σχολών καράτε. Ανάμεσα στους διάσημους μαθητές του ήταν οι Στιβ ΜακΚουίν (Steve McQueen), Τσαντ ΜακΚουίν (Chad McQueen), Μπομπ Μπάρκερ (Bob Barker), Πρισίλα Πρίσλεϊ (Priscilla Presley), Ντόνι Όσμοντ (Donny Osmond) και Μαρί Όσμοντ (Marie Osmond).

Ο Νόρις έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο σε έναν μη αναφερόμενο ρόλο στην cult ταινία του 1969 «The Wrecking Crew» με πρωταγωνιστή τον Ντιν Μάρτιν (Dean Martin). Γνώρισε τον Μπρους Λι σε μια επίδειξη πολεμικών τεχνών στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια και υποδύθηκε τον αντίπαλό του στην ταινία του 1972 «The Way of the Dragon». Το 1974, ο ΜακΚουίν τον ενθάρρυνε να ξεκινήσει μαθήματα υποκριτικής στα MGM.

Πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στην ταινία δράσης «Breaker! Breaker!» (1977), όπου υποδύθηκε έναν οδηγό φορτηγού που αναζητά τον αδελφό του, ο οποίος εξαφανίστηκε σε μια πόλη με διεφθαρμένο δικαστή.

Ο ηθοποιός απέδειξε την εμπορική του δυναμική με τις επόμενες ταινίες του, «Good Guys Wear Black» (1978), «The Octagon» (1980), «An Eye for an Eye» (1981) και «Lone Wolf McQuade».

Ο Νόρις άρχισε να πρωταγωνιστεί σε ταινίες της Cannon Films το 1984 και μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια έγινε ο σημαντικότερος αστέρας της εταιρείας, εμφανιζόμενος σε οκτώ ταινίες, μεταξύ των οποίων οι τρεις «Missing in Action», το «Code of Silence» -μία από τις καλύτερες ποιοτικά ταινίες του-, οι δύο «Delta Force» και το «Firewalker». Ο αδελφός του, Άαρον Νόρις (Aaron Norris), παρήγαγε αρκετές από αυτές τις ταινίες και έγινε επίσης παραγωγός στο «Walker, Texas Ranger».

Ο Νόρις παντρεύτηκε δύο φορές: την πρώτη με τη Νταϊάν Χολέτσεκ (Dianne Holechek) από το 1958 έως το διαζύγιό τους το 1988.

Το 1998 παντρεύτηκε με τη δεύτερη σύζυγό του, Τζένα Ο’Κέλι (Gena O’Kelley), ενώ είχε δύο γιους, τον Έρικ και τον Μάικ (Eric, Mike) και τρεις κόρες, τις Ντακότα, Ντανίλι και Ντίνα (Dakota, Danilee, Dina).

