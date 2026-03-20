Θύμα επίθεσης ο Ηλίας Βρεττός ενώ τραγουδούσε – Τον χτύπησε θαμώνας (Video)

Θύμα επίθεσης από θαμώνα έπεσε ο Ηλίας Βρεττός κατά τη διάρκεια live εμφάνισής του σε νυχτερινό κέντρο στην Κύπρο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» η συνάδελφος του Ηλία Βρεττού, Χρύσα Μπανδέλη, η οποία τραγουδούσε μαζί του, επιβεβαίωσε το περιστατικό αναφέροντας ότι οι στιγμές που έζησαν ήταν σοκαριστικές.

Όπως ανέφερε η ίδια, ένας θαμώνας που είχε καταναλώσει αλκοόλ, ζητούσε επίμονα τραγούδια από τον Ηλία Βρεττό και την ορχήστρα του. Κάποια στιγμή ένας μουσικός του ενοχλήθηκε, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να τον υπερασπιστεί. Τότε, ο καλλιτέχνης δέχτηκε επίθεση από τον θαμώνα, με τη συνάδελφό του να αναφέρει ότι τον χτύπησε στο πρόσωπο.

«Το Σάββατο είχαμε μία άτυχη στιγμή με έναν θαμώνα που είχε πιει παραπάνω. Δυστυχώς όταν δουλεύεις βράδυ και ο κόσμος πίνει αλκοόλ και δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του 100% κάποια πράγματα μπορεί να ξεφύγουν. Κάτι πολύ σοκαριστικό για έναν καλλιτέχνη να συμβαίνει αυτό την ώρα που προσπαθεί να διασκεδάσει τον κόσμο. Ο πελάτης ζητούσε τραγούδια και “ενοχλούσε” τους μουσικούς την Ηλία, ώσπου έφτασε στο σημείο, ενώ ο Ηλίας ήταν ευγενέστατος και πολύ υπομονετικός όλη τη βραδιά, να τον φωνάξει. Ο Ηλίας πήγε κοντά και έγινε αυτό που έγινε. Τον χτύπησε, όπως πήγε ο Ηλίας κοντά, τον χτύπησε στο πρόσωπό του» είπε.



«Οι άνθρωποι που έχουν εκεί πρόσωπα για να προσέχουν μην συμβεί κάτι στη σκηνή δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Έγινε τόσο γρήγορα. Ξαφνικά έκλεισε το πρόγραμμα και έγινε ένας χαμός εκείνη την ώρα, προσπαθούσαμε όλοι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Ο Ηλίας αποχώρησε από το μαγαζί πολύ σοκαρισμένος και ο ίδιος με αυτό που συνέβη. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Ο Ηλίας είναι πολύ αγαπητός στην Κύπρο. Αυτό που είδα εγώ ήταν μία κοκκινίλα στο μάγουλο και στο μάτι του. Ήταν πολύ άσχημο αυτό που συνέβη για όλους» πρόσθεσε.

Ο Ηλίας Βρεττός μίλησε στην κάμερα της ίδιας εκπομπής, κάνοντας λόγο για ένα ατυχές περιστατικό, προσθέτοντας ότι είναι καλά στην υγεία του:

«Ήταν ένα ατυχές περιστατικό, πάμε παρακάτω»

«Υπήρξε ένα ατυχές περιστατικό όντως, αλλά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Είμαι καλά και προχωράμε παρακάτω. Εμείς είμαστε τραγουδιστές και κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά δεν θέλω να απασχολώ με αυτά. Συμβαίνουν και δύσκολα και περίεργα περιστατικά που θα πρέπει να τα διαχειριστούμε. Πάμε παρακάτω» είπε, από την πλευρά του, ο Ηλίας Βρεττός

