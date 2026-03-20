Γιώργος Γιαννιάς: Με τον Χρήστο Μενιδιάτη «σκοτωθήκαμε» για το ποιος θα τραγουδάει πιο πολύ (Video)

Για τη μακρόχρονη πορεία του στο τραγούδι, τα πρώτα του βήματα αλλά και τις δυσκολίες που συνάντησε στον χώρο μίλησε ο Γιώργος Γιαννιάς καλεσμένος του Φάνη Λαμπρόπουλου στην εκπομπή του.

«Ο πατέρας μου και η μάνα μου ασχολήθηκαν, τους άρεσε πώς τραγουδούσα. Ιδέα του μπαμπά μου ήταν να κάνουμε ένα CD με δεύτερες εκτελέσεις και να πάμε πόρτα-πόρτα στην Αθήνα. Το παλέψαμε πολύ, δεν μας πήραν πουθενά για 2-3 χρόνια. Μετά βρήκα έναν άλλο μουσικό που παρακάλεσε τον μάνατζερ του Αντύπα και ο Αντύπας κανόνισε και πήγα στη Minos» είπε αρχικά για τα πρώτα του βήματα στη δισκογραφία.

«Έχω χάσει τραγούδια, τρία-τέσσερα. Το πιο γνωστό είναι το “Ματώνω” της Πέγκυς Ζήνα. Μου το είχε στείλει ο Δάντης, μου είχε στείλει ένα χασάπικο και μια μπαλάντα και μου είπε η εταιρεία “είσαι ποπ”. Δεν το είπα, είπα το χασάπικο και έχασα το “Ματώνω”. Πολλά από αυτά που έχω πει όμως τα έχουν χάσει άλλοι» αποκάλυψε στη συνέχεια.

Κατόπιν, ο τραγουδιστής μίλησε για την ένταση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στον ίδιο και τον Χρήστο Μενιδιάτη με τους δυο τους να καταλήγουν, εν τέλει, κουμπάροι και φίλοι.

«Με τον Χρήστο Μενιδιάτη “σκοτωθήκαμε”, είχαμε “σφαχτεί”. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί, σκοτωθήκαμε για το ποιος θα τραγουδάει πιο πολύ, μετά γίναμε κουμπάροι, αχώριστοι φίλοι» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Αναφορικά με τη γνωριμία με τη σύζυγό του, ο Γιώργος Γιαννιάς αφηγήθηκε:

«Με τη σύζυγό μου γνωριστήκαμε στο πλατό της Ελένης. Η Ελευθερία ήταν μοντέλο στην Ελένη. Της είπα “έλα εδώ, εσύ έχεις ωραία δάχτυλα στα πόδια”. Της είπα “έλα στο Romeo”. Ήρθε καμαρίνι αλλά δεν έγινε τίποτα για κανένα τρίμηνο».

