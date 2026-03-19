Σφοδρή σύγκρουση της Αγγελικής Ηλιάδη με την οικογένεια του Μπάμπη Λαζαρίδη: Η καταγγελία για κακοποίηση και ο «πόλεμος» δηλώσεων

Η δημόσια εξομολόγηση της Αγγελική Ηλιάδη για τη σχέση της με τον επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τη δολοφονία του, έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και ένα κύμα αντιπαραθέσεων.

Το οικογενειακό περιβάλλον του εκλιπόντος, αλλά και πρόσωπα από τον κοινωνικό κύκλο και των δύο πλευρών, τοποθετούνται δημόσια, δίνοντας συνέχεια σε μια υπόθεση που εξελίσσεται σε πολυεπίπεδη σύγκρουση.

Ο επιχειρηματίας είχε πέσει νεκρός τον Δεκέμβριο του 2008, έξω από ξενοδοχείο στη Βούλα όπου διέμενε, όταν άγνωστοι τον πυροβόλησαν με καλάσνικοφ. Κατά την επίθεση είχε τραυματιστεί και η τότε σύντροφός του, Αγγελική Ηλιάδη, η οποία βρισκόταν μαζί του.

Δεκαεπτά χρόνια μετά τα γεγονότα, η τραγουδίστρια αποφάσισε να μιλήσει για όσα, όπως υποστηρίζει, βίωσε στο πλευρό του Μπάμπη Λαζαρίδη. Η χρονική απόσταση από τα φερόμενα ως γεγονότα αποτελεί βασικό σημείο κριτικής από όσους αμφισβητούν τους ισχυρισμούς της, με την ένταση να κλιμακώνεται μέσα από διαδοχικές δημόσιες τοποθετήσεις.

Στην πρώτη γραμμή των αντιδράσεων βρίσκονται η πρώην σύζυγος του επιχειρηματία, Πόπη Μαλλιωτάκη, με την οποία δεν είχε λυθεί ποτέ επίσημα ο γάμος, καθώς και η αδελφή του. Από την πλευρά της, η Ηλιάδη δήλωσε πως πλέον νιώθει έτοιμη να μιλήσει ανοιχτά, τονίζοντας ότι δεν φοβάται πια.

«Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε σωματικά, φοβόμουν ακόμη και για το παιδί μου»

Όλα ξεκίνησαν από τη συνέντευξη που παραχώρησε η τραγουδίστρια στο vidcast «Unblock», όπου περιέγραψε μια σχέση γεμάτη φόβο, πιέσεις και κακοποιητική συμπεριφορά.

Η ίδια μίλησε για μια καθημερινότητα εγκλωβισμού και ψυχολογικής φθοράς: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό… Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση, ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά».

Παράλληλα, εξήγησε ότι η δολοφονία του Λαζαρίδη την εμπόδισε για χρόνια να επεξεργαστεί όσα είχε ζήσει: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου».

Η τραγουδίστρια περιέγραψε επίσης τον φαύλο κύκλο βίας και συγγνώμης: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι “Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;”. Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε “δεν θα το ξανακάνω”. Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος».

Δημόσια στήριξη και προσωπική δικαίωση

Μετά τη συνέντευξη, η ίδια δέχθηκε πλήθος μηνυμάτων συμπαράστασης από γυναίκες που έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις. Μέσα από ανάρτησή της στα social media, δήλωσε πως πλέον αισθάνεται δυνατή να μιλήσει.

Στο σχετικό βίντεο ανέφερε: «Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει εσείς οι γυναίκες. Με πάρα πολλές μιλούσα μέχρι αργά χθες βράδυ. Έχω ακούσει πάρα πολλές δικές σας, προσωπικές ιστορίες, και με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ. Θέλω να πω το εξής: Δεν φοβάμαι πια να μιλήσω. Παλιά φοβόμουν, τώρα πια δεν φοβάμαι. Επίσης, θέλω να σας πω ότι, έχω πάρα πολλούς ανθρώπους δίπλα μου που ξέρουν γεγονότα και πράγματα, έχουν περάσει μαζί μου καταστάσεις παλιότερα και γνωρίζουν και τις λεπτομέρειες. Καλό θα ήταν, αυτοί που βγαίνουν στην τηλεόραση και μιλάνε, είτε είναι καλεσμένοι, είτε βρίσκονται σε πάνελ είτε οτιδήποτε να προσέχουν τι λένε. Δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να αποτρέπουμε μια γυναίκα από το να μιλήσει για κακοποίηση, για το πόσο δύσκολα έχει περάσει, για το πόσο έχει βασανιστεί στη ζωή της».

Συμπλήρωσε ακόμη: «Δεν φοβάμαι πια να πω τις αλήθειες. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Ακόμη κι αν πέρασαν τόσα πολλά χρόνια, τώρα το ένιωσα, τώρα το έκανα και μπορώ να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που νιώθω τόσο περήφανη για τον εαυτό μου, γυναίκες μου αγαπημένες. Να κάνετε το ίδιο. Να μη φοβάστε τίποτα και κανέναν. Η αλήθεια, είναι πάντα η αλήθεια. Επίσης, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ελίνα Παπίλα. Είναι ένα κορίτσι καταπληκτικό, με ήθος και ίσως είναι και αυτός ο λόγος που μου βγήκε αυτή η εξομολόγηση στην κουβέντα που είχα μαζί της. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος».

Οικογενειακή αντεπίθεση και βαριές κατηγορίες

Στον αντίποδα, η οικογένεια του Μπάμπη Λαζαρίδη απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες. Η αδελφή του, Λίτσα, έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και υποστήριξε ότι η μνήμη του αδελφού της προσβάλλεται άδικα, ενώ σημείωσε πως δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Σε επόμενες δηλώσεις της, άφησε αιχμές για σκοπιμότητα πίσω από τις αποκαλύψεις, συνδέοντάς τες με επαγγελματική προβολή: «Φαίνεται ότι (το κάνει) επειδή το καινούριο της τραγούδι δεν ακούγεται πολύ, δεν υπάρχει το “κορόιδο” ο αδερφός μου που αγόραζε τα CD της. Μήπως γι’ αυτό τα διαφημιστικά κόλπα της τα κάνει για να ανεβάσει το κασέ της; Δεν θα ανέβει».

Η θέση της Πόπης Μαλλιωτάκη

Η Πόπη Μαλλιωτάκη, που υπήρξε παντρεμένη με τον επιχειρηματία, πήρε, επίσης, ξεκάθαρη θέση στην υπόθεση, υποστηρίζοντας πως δεν είχε βιώσει ποτέ βίαιη συμπεριφορά από τον Λαζαρίδη και ότι όσα ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην εικόνα που είχε η ίδια.

«Από πού να τα μαζέψεις. Εγώ δεν τάσσομαι υπέρ ποτέ της βίας. Είμαι πολύ κατά. Εγώ προσωπικά αν κάποιος στο πλευρό μου σήκωνε το χέρι θα του το έκοβα. Ξύλο δεν θα ανεχόμουν. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν έχω δεχτεί τέτοια συμπεριφορά. Παρ’ όλο που προκαλούσα πολλές φορές. Παρ’ όλο που τσακωνόμασταν πολύ. Δεν τάσσομαι ποτέ υπέρ της βίας, αλλά άμα δεν είσαι και μπροστά δεν μπορείς να πάρεις θέση, δεν μπορώ να πω “τις έτρωγε ή δεν τις έτρωγε”. Όταν γνώρισα τον Μπάμπη ήταν 23 χρονών παιδάκι και εγώ μικρή κοπέλα. Φτιάξαμε μία πολύ ωραία σχέση. Ήμασταν 12 χρόνια μαζί και κατέληξε σε γάμο. Ένιωσα μόνο προστασία και υποστηρικτικότητα από τον Μπάμπη. Είναι σαν μιλάνε για έναν άλλον άνθρωπο. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ υποστηρικτικός και σε εμένα και στο παιδί. Ακόμα και μετά που χωρίσαμε», ανέφερε.

«Ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός. Ποτέ δεν χωρίσαμε, ποτέ δεν πήγαμε στα δικαστήρια. Δεν πήρα ποτέ διαζύγιο, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Λέει ψέματα (η Ηλιάδη) όταν λέει ότι γνωρίστηκαν όταν ήταν χωρισμένος. Ο γιος μας ήταν τεσσάρων χρονών τότε. Να βγει και να το πει αν ήταν ποτέ ο Μπάμπης χωρισμένος. Γιατί εγώ έβγαινα τότε, δεν ήμουν στην σπηλιά. Ποιος της το είπε; Μαζί ήμασταν με τον Μπάμπη. Γιατί να λέει τέτοια ψέματα; Εγώ τι ήμουν; Τι ρόλο έπαιζα; Τι έλεγα τότε στις τηλεοράσεις. Από το μυαλό μου το έβγαζα; Εμένα με ρώτησε κανείς πώς ένιωθα να βγαίνει να λέει ο κάθε ένας το οτιδήποτε; Ή εγώ και το παιδί πώς νιώθαμε με όλο αυτό που γινόταν; Δεν με ρώτησε κανείς πώς ένιωθα σαν γυναίκα, σαν άνθρωπος. Πάρα πολύ δύσκολα πέρασα. Δεν θα ανεχτώ και μετά να λέγονται τέτοια ψέματα, ούτε εγώ, ούτε το παιδί μου. Όταν δεν ζεις μέσα στο ίδιο σπίτι και όταν πραγματικά δεν είστε μαζί, μπορείς να βγεις να πεις ότι είσαι χωρισμένος. Όταν όμως μένεις μαζί με τον άλλον και μεγαλώνεις ένα 4χρονο παιδί και το μεγαλώνουμε, θα βγεις και θα το πεις αυτό; Ότι δεν είμαστε μαζί. Δεν μου αρέσει να λέγονται ψέματα. Θέλω να βάλω τα πράγματα στη θέση τους», τόνισε η ίδια.

Νέος κύκλος αντιπαράθεσης και νομικές κινήσεις

Μετά τις δηλώσεις της Πόπης Μαλλιωτάκη, η αδελφή του επιχειρηματία επανήλθε, λέγοντας ότι η υπόθεση θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, και ότι η Αγγελική Ηλιάδη παίζει θέατρο: «Ήταν ένα θέατρο. Όπως κάποτε που είχε πει ότι μπήκε η σφαίρα από εδώ και βγήκε από εκεί. Επειδή είχα πάρει την ιατροδικαστική απόφαση, η σφαίρα δεν ήταν στο χείλος της. Αν θυμάστε την είχα πει Μάρθα Βούρτση. Εγώ δεν τη σταματάω εκεί, θα κάνω το δικαστήριο. Είπαν ότι έχουν αποδείξεις. Για να δούμε, έχουν εκείνοι αποδείξεις ή έχω εγώ αποδείξεις; Γιατί υπήρχαν άτομα που ζούσαν μέσα στο σπίτι, άτομα που την εξυπηρετούσαν, άτομα που μεγάλωσαν τον Μπαμπίνο. Και εφόσον έφαγε τόσο πολύ ξύλο και τη βασάνιζε τόσο πολύ ο αδερφός μου, γιατί ο αδερφός μου δεν έχει χτυπήσει ή βασανίσει ποτέ την Πόπη; Τον χώρισε η Ηλιάδη από τη γυναίκα του, αλλά ουσιαστικά δεν ήταν και χωρισμένος, γιατί ποτέ δεν έδωσε διαζύγιο στην Πόπη. Η Πόπη είναι μία μάνα που και το δικό της το παιδί ήταν 8 χρονών όταν ορφάνεψε από πατέρα. Παρόλο που είχε κάθε δικαίωμα που ήταν κερατωμένη να το πω έτσι λαϊκά, δεν βγήκε ποτέ μα ποτέ να κατηγορήσει τον αδερφό μου».

Και πρόσθεσε: «Εγώ θα κάνω όπως το ορίζει ο νόμος για να σταματήσουν πλέον να ασχολούνται με τον νεκρό αδελφό μου. Πέθανε ο πατέρας μου 26 Δεκεμβρίου και ξέθαψα τον πατέρα μου και τον έβαλα μαζί με τον αδερφό μου μέσα και είναι και οι δύο μαζί. Και το γνωρίζουν αυτό. Μου είπε ο γιος της Ηλιάδη ότι αν δεν κάνω μήνυση θα έρθει να μας δει στη Καβάλα και του απάντησα εγώ θα κάνω μήνυση. Μου είπε ότι κακώς δεν τον ειδοποίησα για την κηδεία του παππού του. Του είπα “ζωντανός όταν ήταν, γιατί δεν ερχόσουν; Τώρα γυρίζεις και μου κάνεις σαν εκβιασμό να μην κάνω μήνυση για να έρθεις να μας δεις”. Έδωσε και τροφή και σε ανίδεους να σχολιάζουν με τα χειρότερα τον αδελφό μου».

Η ίδια αναφέρθηκε και στην κατάσταση της μητέρας της: «Οι γονείς μου ποτέ δεν είχαν κακή σχέση με την Αγγελική Ηλιάδη, εκείνη στέρησε το παιδί από τους γονείς μου. Μετά τα σαράντα εξαφανίστηκε. Η μητέρα μου είναι σε χάλια κατάσταση, μπορεί να καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Έχει στενοχωρηθεί, έχει ανέβει η πίεσή της. Φοβήθηκα μην χάσω και άλλο γονιό έτσι άδικα».

Παρεμβάσεις τρίτων και αμφισβήτηση των καταγγελιών

Στο πλευρό της οικογένειας τάχθηκε και παιδικός φίλος του Λαζαρίδη, ο οποίος αμφισβήτησε δημόσια τα όσα ειπώθηκαν.

«Εγώ γνώριζα τον Μπάμπη Λαζαρίδη από τα παιδικά χρόνια, ήταν ένα παιδί έντιμο στην Καβάλα. Είχαμε καθημερινή επαφή. Γνώριζα εξαρχής ότι η τελευταία του σχέση ήταν η κυρία Ηλιάδη, για την οποία σύμφωνα με αυτά που μου έλεγε, είχε ρίξει πάρα πολλά λεφτά στην κυρία αυτή για διαφημιστικούς λόγους, ώστε να προωθηθεί, και υπήρχε μία σχέση ειλικρινούς αγάπης. Γιατί όταν έβγαινε η κυρία αυτή και έλεγε στα κανάλια ότι “είναι ο άντρας της ζωής μου”, από εκεί και πέρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι πραγματικά ήταν ο άντρας της ζωής της. Με αυτά που άκουσα και διάβασα εξεπλάγην. Από όσα ξέρω όμως και από τον συγχωρεμένο και γενικά από την οικογένεια, θέλω να δηλώσω ότι αυτά όλα είναι ψευδή. Ο Μπάμπης έκανε τα πάντα για να ανεβάσει τη γυναίκα του ψηλά. Έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να είναι η γυναίκα του σε αυτό το σημείο που βρίσκεται. Τότε γιατί δεν έβγαινε να πει ότι υπήρχε κακοποίηση δηλαδή; Αυτό που λέμε φόβος κλπ., ίσα ίσα, απεναντίας, έπρεπε να βγει να πει ότι “με απειλεί, με εκβιάζει”, ότι δεν υπάρχει σωστή μεταχείριση προς την πλευρά της. Νομίζω ότι αυτά που είπε τώρα δεν την τιμούν. Κακώς μετά από τόσα χρόνια θυμήθηκε να πει αυτά τα πράγματα», είπε.

Η στήριξη στην Αγγελική Ηλιάδη από τον γιο της

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, η τραγουδίστρια βρίσκει στήριξη στον γιο της, ο οποίος αποκάλυψε ότι γνώριζε από νωρίς για τη δύσκολη σχέση των γονιών του: «Δεν μου έλειψε η πατρική φιγούρα. Μεγάλωσα πάρα πολύ σωστά με τη γιαγιά, τον παππού, τον θείο και τη μητέρα μου. Έχω ψάξει πράγματα για τον πατέρα μου, αλλά μου τα έχει πει ήδη όλα η μητέρα μου και έχω μάθει να ζω με αυτό».

Διαβάστε επίσης:

Κώστας Αποστολάκης: «Αυτό που ζήτησα από τον Χριστό, υλοποιήθηκε την επόμενη στιγμή» (Video)

Κατερίνα Ζαρίφη: «Ήμουν ένα people pleaser άτομο, έκανα μια υπερπροσπάθεια αποδοχής»

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Έχω έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση και ρήξη – Έχω φύγει από σχέσεις και δουλειές» (Video)

