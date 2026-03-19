search
ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 10:48
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Κατερίνα Ζαρίφη: «Ήμουν ένα people pleaser άτομο, έκανα μια υπερπροσπάθεια αποδοχής»

zarifi-new

Για την προσωπική της εξέλιξη και ισορροπία μίλησε η Κατερίνα Ζαρίφη, επισημαίνοντας ότι, πλέον, η ίδια θέτει σε προτεραιότητα την ψυχική της ηρεμία, δίνοντας έμφαση στη διαδρομή της προς την αποδοχή του εαυτού της.

Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός παραδέχεται ότι στο παρελθόν υπήρξε «people pleaser», εξηγώντας πως στην πορεία το συνειδητοποίησε και πλέον, το έχει ελαττώσει.

«Στην προσωπική μου ζωή αναζητώ ηρεμία, γέλιο και ειλικρίνεια. Δεν κυνηγώ πια το τέλειο. Είμαστε και μια γενιά που καταστράφηκε από τις αμερικανικές ταινίες με ραφιναρισμένους έρωτες και μουσικές να πέφτουν στο background. Τελικά, κατάλαβα ότι η ψυχική ηρεμία, κι ας έχει κλάμα και μπατόνια, είναι το ζητούμενο. Στο παρελθόν, ήμουν ένα people-pleaser άτομο, αλλά όχι με ζόρι. Έκανα μια υπερπροσπάθεια αποδοχής, που, μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησα και ελάττωσα. Παρ’ όλα αυτά, ήθελα να είμαι ευχάριστη στους άλλους. Αυτό που κατανόησα είναι ότι, όποια θυσία κι αν κάνεις, το να αρέσεις σε όλους είναι το κυνήγι του σκύλου με την ουρά του. Μόνο το ηλιοβασίλεμα και η τηγανητή πατάτα αρέσουν σε όλους» τόνισε.

Όσο για την αλλαγή στην εμφάνισή της και την απώλεια βάρους, η Κατερίνα Ζαρίφη υπογραμμίζει ότι οι λόγοι δεν ήταν μόνο για λόγους αισθητικής αλλά για λόγους υγείας.

«Ήταν καθαρά δική μου ανάγκη, όχι όμως μόνο αισθητικής, κυρίως για λόγους υγείας. Ήθελα να νιώθω καλύτερα στο σώμα μου στην καθημερινότητα – κι αυτό παλεύω ακόμη. Δεν ήθελα να αλλάξω εικόνα για να φοράω το μικρότερο νούμερο τζιν, αλλά για να ανεβαίνω πιο εύκολα την ανηφόρα του πάρκινγκ μου. Ακόμη δίνω τη μάχη μου με το βάρος» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zahariadis
hormuz-23423
Fylakes
karkinos_mastou_new
zarifi-new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
xristos pappous dimarxow fylis – new
jumbo 665- new
overnight_oats
kalamaria katigoroumenos 77- new
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

zahariadis

hormuz-23423
Fylakes
1 / 3