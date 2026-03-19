Βάσω Λασκαράκη: «Τα λεφτά που μου πρότειναν για αυτήν τη σειρά ήταν εξευτελιστικά» (Video)

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο vidcast που παρουσιάζουν οι Rainbow Mermaids στο Youtube παραχώρησε η Βάσω Λασκαράκη, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στον χωρισμό της από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Όπως είπε η ηθοποιός, επρόκειτο για μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την ίδια που όμως έπρεπε να διαχειριστεί και να μείνει χαμογελαστή για το παιδί της.

Το γεγονός ότι η περίοδος αυτή συνέπεσε χρονικά με τα πρώτα γυρίσματα για τη σειρά «Το σόι σου», τη βοήθησε να διαχειριστεί τη δύσκολη εκείνη κατάσταση, κάνοντας εργασιοθεραπεία, επισημαίνει.

«Το 2017 τα έβγαλα πέρα με κουράγιο πολύ. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Τώρα που τη βλέπω και γω από μακριά λέω: “Πω, ρε, πως αισθανόσουν τότε; Πως το ‘κανες αυτό;”. Ήμουν φουλ πιεσμένη αλλά έκανα εργασιοθεραπεία, νομίζω» είπε αρχικά.

«Ήξερα πως για το παιδί έπρεπε να ήμουν καλά, δηλαδή δεν έπρεπε να αφήσω να καταρρακωθώ και να ‘μαι χάλια. Οπότε αυτό με κρατούσε σε μια εγρήγορση. Γενικώς, είμαι και ένας άνθρωπος που δεν θέλω να ξέρει ο άλλος τι έχω, δεν μ’ αρέσει και πολύ αυτό. Σίγουρα μπορεί να υπήρχαν μέρες που να ‘μουν πιο πεσμένη στο γύρισμα και να αναρωτιόντουσαν οι συνάδελφοι για το τι έχω. Εντάξει, το κατάλαβαν μετά τι είχα. Ήταν όμως μια χρονιά πάρα πολύ περίεργη, πάρα πολύ δύσκολη» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, η Βάσω Λασκαράκη μίλησε για τον ρόλο της στα «Κλεμμένα Όνειρα», επισημαίνοντας ότι αρχικά είχε αρνηθεί, καθώς τα λεφτά που της είχαν προτείνει ήταν «εξευτελιστικά», όπως χαρακτηριστικά είπε. Εν τέλει πρόκειται για μια δουλειά που ξεχωρίζει, τονίζει.

«Μια δουλειά που ίσως ξεχωρίζω, όχι γιατί την ξεχωρίζω επαγγελματικά αλλά ως απόφαση, ήταν τα Κλεμμένα Όνειρα. Τότε λόγω της μεγάλης κρίσης ήταν η μοναδική δουλειά που θα γινόταν στην τηλεόραση. Μετά την Πολυκατοικία, μου έγινε η πρόταση να πάω εκεί. Τα λεφτά που άκουσα ήταν εξευτελιστικά. Ήξερα τι παίρνουν στα καθημερινά και λέω, “πλάκα μου κάνουν”, θα πάω κάθε μέρα, θα δουλεύω 10-15 ώρες και θα παίρνω αυτά τα λεφτά; Εγώ περίμενα ότι μετά την Πολυκατοικία θα πάρω λεφτά σε αυτά. Και επειδή είχα ακούσει κάτι τρελά πράγματα, έλεγα “κάτι καλύτερο¨. Δεν ήμουν πολύ διεκδικητικός άνθρωπος. Προσπαθούσα πάντα να μη φαίνομαι και αχάριστη, και πάντα ζυγίζεις και το τι έχεις να κερδίσεις από μια δουλειά. Εκεί, δεν ήταν ότι δεν ήθελα να το κάνω, απλά σοκαρίστηκα. Στην αρχή είχα πει όχι. Μετά το σκέφτηκα, σκεφτόμουν αν είμαι σίγουρη ότι θέλω να πω όχι. Ήταν η μοναδική δουλειά που θα παιζόταν στην τηλεόραση και θα ήμουν σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ίσως εκεί ήταν η απόφαση. Αν δεν έπαιρνα εκεί το σωστή απόφαση, δε ξέρω μετά τι θα γινόταν» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

