ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 21:39
Βασίλης Θωμόπουλος για τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη: Δεν νομίζω ότι η περιπέτεια του πατέρα του επηρεάζει την πορεία του

Την εκτίμηση ότι η υπόθεση του πατέρα του, Πέτρου Φιλιππίδη, που καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό για δύο απόπειρες βιασμού, δεν θα έχει επιπτώσεις στην καλλιτεχνική πορεία του Δημήτρη Φιλιππίδη έκανε ο σκηνοθέτης Βασίλης Θωμόπουλος.

Όπως είπε ο Βασίλης Θωμόπουλος στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» : «Έχει περάσει πολύ δύσκολα ο γιος του. Δηλαδή έχει περάσει όλη αυτή την περιπέτεια, δεν νομίζω όμως ότι επηρεάζει αυτό την πορεία του. Δηλαδή να θες να πάρεις τον Δημήτρη σε μια σειρά ή σε μια παράσταση και να λες “α, είναι ο γιος του Πέτρου”. Δεν το νομίζω».

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο μίας ακόμα συνεργασίας με τον Πέτρο Φιλιππίδη μετά το «50-50», ο σκηνοθέτης τόνισε πως δεν θα το επεδίωκε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως σκεφτόταν έτσι, πριν βρεθεί ο ηθοποιός στις δικαστικές αίθουσες. «Δεν έχω όνειρο να ξανασυνεργαστώ με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Φαντάζομαι ούτε και ο Πέτρος. Αλλά, σ’ αυτή τη ζωή, δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί. Δεν είναι στα σχέδια μου. Και δεν εννοώ τώρα, μετά από την περιπέτεια Πέτρου, αλλά και πριν φτάσει σ’ αυτό το σημείο, μετά από το ”50-50”, δεν είχαμε ξαναδουλέψει ποτέ», σημείωσε.

Τέλος, αναφερόμενος στην επιτυχία της συγκεκριμένης σειράς, ο Βασίλης Θωμόπουλος έκανε λόγο για μία «ευτυχή συγκυρία». «Το “50-50” ήταν μια ευτυχής συγκυρία, από κείμενο και από ηθοποιούς εξαιρετικούς. Πήγε καλά, την αγάπησε ο κόσμος και όσο παιζόταν τόσο περισσότερο πήγαινε και καλύτερα», σχολίασε.

